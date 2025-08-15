Комедийный сериал «Олдскул» обзавелся датой премьеры

Онлайн-кинотеатр Premier назвал дату выхода комедийного сериала «Олдскул». Премьера шоу состоится 1 сентября. В этот день зрителям станут доступны сразу три серии из 17 в онлайн-кинотеатрах Premier и START.

Сюжет сериала расскажет о настоящей «олдскульной» математичке, последнем «Учителе года СССР». На её уроках дети не то что боятся достать телефон, но даже не дышат без разрешения. Неожиданно для себя героиня оказывается в элитной школе – всё ради шанса наладить отношения с единственной внучкой.

Главные роли сыграли Мария Аронова («Охотники за бриллиантами»), Ефим Шифрин («Красная шапочка») и Роман Маякин («Триггер»). Режиссёром выступил Александр Жигалкин («Папаши»).