В Госдуме ответили, запретят ли фильмы Балабанова

Депутат Госдумы РФ Александр Шолохов в разговоре с НСН рассказал, почему парламентарии не допустят запрета фильмов Алексея Балабанова.

Просмотр сериала «Бригада» и фильмов Алексея Балабанова сейчас даже полезен, заявил в беседе с НСН первый зампред комитета Госдумы РФ по культуре Александр Шолохов.

Ранее в СМИ появились сообщения о возможности запрета в РФ фильмов режиссера Алексея Балабанова и других криминальных картин в свете нового закона против дискредитации в кино традиционных ценностей. Нормативный акт был принят Госдумой в июле 2025 года и вступит в силу с 1 марта 2026-го. По словам депутата Николая Бурляева, парламентарии ещё не решили, какие фильмы будут пересматривать на соответствие традиционным ценностям, но разобраться «со всей этой братвой», начиная от фильмов Балабанова, будет необходимо.

Шолохов считает, что сериал «Бригада» и фильмы Алексея Балабанова помогут понять, как выглядело российское общество еще 20-30 лет назад.

«Для изучения того, что с нами было, просмотр сериала «Бригада» и фильмов Алексея Балабанова даже полезен. Они помогут понять, как выглядело наше общество еще 20-30 лет назад. Они стали культовыми для того времени. К сожалению, у многих тогда они вызывали даже желание подражать героям. На сегодня мы понимаем, что живем уже в другом времени и в другой стране», - отметил депутат.

Он также заверил, что в Госдуме есть механизмы, не позволяющие хорошим инициативам доходить до идиотизма.