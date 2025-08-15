За счет чего кинопарк «Москино» навязывает конкуренцию «Мосфильму»

Многофункциональная площадка «Витебский вокзал» общей площадью 2 850 квадратных метров включает терминал железнодорожного вокзала и открытый перрон с путями.

© nsn.fm

Трудности с организацией съемок на действующих железнодорожных вокзалах сделали одну из локаций кинопарка «Москино» очень востребованной среди кинематографистов, заявили НСН в пресс-службе кинопарка.

Ранее несколько эпизодов фильма «Простоквашино» Сарика Андреасяна сняли в локации «Витебский вокзал» кинопарка «Москино», сообщил ТАСС. На этой площадке, в частности, снимали сцену, как дядя Фёдор и пес Шарик спешат на поезд, чтобы провести каникулы в Простоквашино, а также две сцены - отъезд родителей дяди Фёдора в отпуск и прибытие на вокзал в Сочи. В пресс-службе «Москино» рассказали, что локация сильно облегчает работу кинематографистам.

«Чтобы провести киносъемки на действующем железнодорожном вокзале, необходимо получить множество различных согласований, регулировать интенсивные пассажирские потоки, а это бывает сложно сделать. Поэтому локация кинопарка «Москино» «Витебский вокзал» очень востребована среди кинематографистов», - отметили в пресс-службе.

В парке «Москино» с гордостью перечислили все проекты, эпизоды которых были отсняты в этой локации. Таким образом, кинопарк составляет ощутимую конкуренцию «Мосфильму».

«Здесь уже сняли сериалы «Плакса-2», «Граница миров», «Казанова. В бегах», «Казачок-2», «Разящий луч», «Смерш 3», «Загляни ему в голову-2», «Порода», «Лиля», художественно-документальный исторический проект «Империя», а также полнометражные фильмы «Новогодний экспресс», «Звезды в Сибири», «Баба Яга спасает Новый год» и «Левша», - уточнили там.

В пресс-службе подчеркнули, что на площадке представлены интерьеры исторических вагонов и тех, что были во времена СССР.