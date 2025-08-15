Фильм-приквел «Двух холмов» расскажет историю запретной любви

InterMedia

Полнометражный фильм «Два холма. Начало» был представлен 15 августа 2025 года на питчинге национальных проектов Фонда кино. Картина станет приквелом сериала «Два холма» и перенесет зрителей в 2115 год. По сюжету после вируса PMS-18 почти все мужчины исчезли, и женщины выстраивают новое экологически чистое общество. Однако мирная жизнь рушится, когда один из хранителей семени, молодой Цезарь, попадает в плен к «приматам» – мужчинам, живущим в зоне отчуждения, и неожиданно становится связующим звеном между двумя мирами.

© Постер
Это история любви представителей двух совершенно разных миров – Цезаря и Зины, - рассказал продюсер Сергей Маевский. - Запретная любовь, словно Ромео и Джульетта, сюжет, понятный каждому. Все любовные перипетии разворачиваются на фоне непростой международной обстановки – противостояния матушки России и матушки Америки.

Главные роли в проекте исполнят Владимир Епифанцев, Валери Зоидова, Слава Копейкин, Светлана Камынина, Андрей Скороход, Константин Федоров, Денис Моисеев и другие. Премьера намечена на апрель 2026 года.

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера третьего сезона сериала «Два холма» состоялась в онлайн-кинотеатре Start в мае-августе 2025 года. После показа финального эпизода был анонсирован и фильм.