Фильм-приквел «Двух холмов» расскажет историю запретной любви

Полнометражный фильм «Два холма. Начало» был представлен 15 августа 2025 года на питчинге национальных проектов Фонда кино. Картина станет приквелом сериала «Два холма» и перенесет зрителей в 2115 год. По сюжету после вируса PMS-18 почти все мужчины исчезли, и женщины выстраивают новое экологически чистое общество. Однако мирная жизнь рушится, когда один из хранителей семени, молодой Цезарь, попадает в плен к «приматам» – мужчинам, живущим в зоне отчуждения, и неожиданно становится связующим звеном между двумя мирами.

© Постер

Это история любви представителей двух совершенно разных миров – Цезаря и Зины, - рассказал продюсер Сергей Маевский. - Запретная любовь, словно Ромео и Джульетта, сюжет, понятный каждому. Все любовные перипетии разворачиваются на фоне непростой международной обстановки – противостояния матушки России и матушки Америки.

Главные роли в проекте исполнят Владимир Епифанцев, Валери Зоидова, Слава Копейкин, Светлана Камынина, Андрей Скороход, Константин Федоров, Денис Моисеев и другие. Премьера намечена на апрель 2026 года.

«ИнтерМедиа» напоминает, что премьера третьего сезона сериала «Два холма» состоялась в онлайн-кинотеатре Start в мае-августе 2025 года. После показа финального эпизода был анонсирован и фильм.