Марина Федункив наведет порядок в полиции в сериале «Гуляй, шальная!»

Съемки комедийного сериала «Гуляй, шальная!» стартовали в августе 2025 года. Производством занимается студия «Ген Продакшен» по заказу телеканала ТНТ. Главные роли исполнят Марина Федункив, Максим Лагашкин, Екатерина Кабак, Максим Киселев, Виктор Логинов, Василий Кортуков, Сергей Пиоро и другие. Режиссер — Руслан Данилевич («Инкассаторы»), креативный продюсер — Иван Новиков («Знахарь», «ФК Родина», «Трудные подростки»), сценаристы — Иван Новиков и Сергей Власов.

Героиня Марины Федункив, майор полиции Елизавета Петровна Кивер, приезжает в вымышленный город Краснов. Красновский район давно лишился крепкой руки: опера ленивы и циничны, дежурный спит на посту, а статистика раскрываемости летит в пропасть. Но Елизавета Кивер — харизматичная, волевая, но ранимая женщина — никогда не сдаётся и умеет держать удар, даже если весь мир против неё.

С первых дней Лиза понимает, что её подчинённые — это особая категория людей: опер Кольбан, находящийся в вечном конфликте с трезвостью, Максик — хитрец и любитель «подзаработать» любым способом, и Ваня — романтичный водитель-кинолог без собаки. Вместе они становятся источником бесконечных катастроф, нелепых ситуаций и острых моментов, но постепенно именно эта разношёрстная команда начинает становиться семьёй.

Каждая серия — отдельная комедийная история: от погони за цирковым львом до спасения косули, от кражи чайника до фиктивных похорон легендарного милиционера.

В основе сценария — реальные события и воспоминания офицеров МВД. Съемки уже прошли в городе Плёс Ивановской области и продолжаются в Подмосковье, в исторической усадьбе.

Премьера сериала «Гуляй, шальная!» состоится в новом сезоне на ТНТ.