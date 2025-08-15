В Москве состоялась премьера документального цикла о Черкизовском рынке

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Трехсерийный документальный проект "Черкизон. Ад и рай новой России" представили в Москве. Проект выйдет в онлайн-кинотеатре Okko 19 августа.

Автором сценария и режиссером документального цикла стал петербургский кинодокументалист Вадим Ватагин. В качестве продюсеров проекта выступили Максим Иксанов, Андрей Мякенький, Сергей Шишкин, Гавриил Гордеев, Владимир Тодоров и Эльвира Дмитриевская.

"В отличие от расследовательских и разоблачительных сериалов, у нас получился документальный, исследовательный проект. И когда какие-то кадры сериала я показывал молодым, 20-летним и моложе, для них это было чем-то удивительным. Мне кажется, если для вас это будет удивительное открытие - все, что было в Москве во времена Черкизона, это значит, что у нас все получилось", - отметил со сцены Ватагин.

Цикл из трех документальных фильмов "Черкизон. Ад и рай новой России" рассказывает о том, как функционировал, кем контролировался, кого кормил, и почему был уничтожен главный торговый центр страны.

"Граница ностальгии и ужасов, которые возникают от просмотра, как раз является очень хорошей рефлексией по поводу нулевых. Мы очень много рефлексируем по поводу 90-х, и находимся уже на исходе этого. А сейчас мы уже начали рефлексировать и отрабатывать травмы нулевых, потому что там тоже было приличное количество травм. И что-то становилось травмами, что-то становилось культурным кодом. Черкизон, в том числе, стал еще и культурным кодом", - также отметил Гавриил Гордеев.

Героями сериала стали непосредственные участники эпохи Черкизона: певицы Лада Дэнс, Маша Распутина, главный раввин России Адольф Шаевич, участник группы "Экс-ББ" Гия Гагуа, музыкальные продюсеры Иосиф Пригожин и Евгений Кобылянский, бывшая гражданская жена сына Тельмана Исмаилова Екатерина Романова и многие другие.