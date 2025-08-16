Шоураннер объяснил концовку сериала «И просто так»

Создатель «Секса в большом городе» Майкл Патрик Кинг рассказал, почему главная героиня Кэрри Брэдшоу получила ту сюжетную концовку, которая была показана в продолжении культового шоу, сериале «И просто так».

Далее будут спойлеры к третьему сезону и окончанию всего сериала!

Сериал завершился решением Кэрри не искать новые отношения после расставания с Эйданом Шоу. По его словам, эта концовка стала ответом на финал оригинального «Секса в большом городе», где Кэрри воссоединилась с мистером Бигом.

Решение завершить историю именно таким образом пришло к Кингу во время написания сценария финальной серии вместе с соавтором Сьюзан Фэйлс-Хилл. Шоураннер отметил, что весь третий сезон был построен вокруг идеи показать Кэрри в окружении хаоса, любви и семьи, чтобы зритель почувствовал — она не одинока, даже оставшись наедине с собой.

Кинг подчеркнул, что не хотел повторять историю оригинального сериала. На этот раз Кэрри делает выбор в пользу себя, а не романтических отношений.

«Это самая анархичная мысль, которую мы могли привнести в этот сериал — я выбираю себя вместо того, что говорит мне общество. Последняя строчка: женщина поняла, что она не одинока. Она сама по себе. Вот и все», — объяснил создатель франшизы в интервью THR.

Создатель также раскрыл, что решение о завершении сериала было принято в процессе работы над третьим сезоном, а не заранее. Съемочная группа сознательно не объявляла сезон финальным до 10-й серии, чтобы не лишать зрителей переживаний за судьбу Кэрри и Эйдана.