Рейтинг десяти новых российских фильмов 2025 года

В Выборге подошел к концу 33-й фестиваль российского кино «Окно в Европу». Главный приз смотра достался драме Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» (она же получила награду от прессы), а в зрительском голосовании победила комедийная драма Тины Баркалая «Жемчуг». Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков оценил все десять картин конкурса игрового кино — и рассказывает о них в порядке от худшей к лучшей.

«Делириум», реж. Слава Березовский

По названию фильм «Делириум» можно было бы принять за несанкционированный спин-офф «Песочного человека», однако дебют режиссера и сценариста Славы Березовского оказывается суровым коктейлем из сериала Евгения Сангаджиева «Балет» (про возвращение заслуженной балетмейстерши из многолетней эмиграции) и кинематографа Ларса фон Триера: местами это «Нимфоманка», местами «Антихрист», мелькает Тарковский, переваренный тем же Триером, — словом, обладатель сертификата «Догма 95» дорвался до полного метра. Кульминационным моментом истории о вышедшей в тираж постановщице, которая задумывает новый экспериментальный спектакль и сближается с командой арбатских танцоров, становится групповое изнасилование (так что дух Нила Геймана тут в некоторой мере все-таки присутствует), а выступление балабановской артистки Анжелики Неволиной («Про уродов и людей», «Груз 200») меркнет из-за дикого сценария, где юный кинематографист-мужчина всю дорогу старается вылепить образ взрослой страдающей женщины, исходя из своих соображений о прекрасном (или ужасном), — с вполне закономерным результатом.

«Кто-то должен умереть», реж. Евгений Григорьев

Герметичный триллер «Кто-то должен умереть» снял Евгений Григорьев, скорее известный как документалист (у него был, например, хитовый док «Про рок» о молодых уральских рокерах), а спродюсировали Иван Капитонов и Святослав Подгаевский («Пищеблок»), которые посвятили несколько лет развитию российского хоррора. По сюжету в удаленный загородный дом приезжают две пары: владелец крупной компании (Павел Деревянко) с женой (Юлия Снигирь) и его подчиненный (Денис Прытков) — тоже с супругой (Аглая Тарасова). На месте Снигирь подмешивает в чай Деревянко с Тарасовой яд и сообщает, что осведомлена об их тайном романе, в связи с чем предлагает за следующие четыре часа пройти ряд испытаний, чтобы доказать подлинность их чувств. Приз — противоядие.

Триллером фильм Григорьева можно назвать лишь формально: саспенса, напряжения, да и вообще сильных чувств он не провоцирует — разве что вызывает легкое раздражение назойливым баловством с каше , которые то и дело смыкаются и размыкаются по горизонтали. Странной флегматичностью заражены и сами герои фильма: одни равнодушно травят других, те столь же безразлично отравляются. В скромном актерском составе выделяется артистка Снигирь, довольно убедительная в привычном амплуа оскорбленной фем-фаталь, однако в одиночку вытянуть откровенно слабый текст ей оказывается не под силу, а финальный каскад твистов окончательно топит любой смысл происходящего.

«Встречные», реж. Камила Рамазанова

Почвенническая драма, снятая с оглядкой на Данелию и Шукшина и рекомендующая припасть к земле-матушке, чтобы врасти в нее корнями, — пожалуй, не самый очевидный вариант для полнометражного дебюта кинематографистки, которая только-только преодолела свою первую четверть века. Тем не менее именно такая картина скрывается под заголовком «Встречные». В ней молодая постановщица Камила Рамазанова отправляет в духовный трип двух случайных попутчиков. Первый — юный режиссер Саша (Филипп Ершов), который едет в Москву представлять свой дебют, скринлайф-адаптацию чеховских «Трех сестер» (с героинями пьесы, рвущимися в столицу, кинематографист всецело солидарен). Второй — средних лет работник вагоностроительного завода Гена (Дмитрий Куличков), который направляется в родную глушь повидаться с бабушкой, пока та еще жива. После бурной ночи под аккомпанемент самогона Саша обнаруживает себя сошедшим на станции Гены — и вынужден сопровождать его на протяжении всей прогулки по местам силы, раз уж поезда тут ходят только раз в полтора дня.

Хотя действие «Встречных» разворачивается в 2021 году, а речь формально идет о внутренней миграции, сейчас тамошние споры о том, уезжать или оставаться, неизбежно воспринимаются в контексте последних лет. И удручают тем, что остаются заперты внутри сомнительной дихотомии: можно либо с гордым лицом вязнуть в болоте, либо ампутировать какую-то важнейшую часть себя, каких-либо глобальных перемен в такой системе координат не предполагается. Раскрываются эти соображения в ходе невыносимо скучных шатаний и утомительных бесед, которые мыслились душевными, а вышли душными, поэтому местному Гене и его Чебурашке постоянно хочется пригрозить, что на следующей станции высадим. В результате ценность «Встречных» сводится к тому, что с ними хотя бы есть о чем поспорить. Обо всем.

«Чучело», реж. Илья Хотиненко и Владимир Карабанов

Золотое правило: когда авторы фильма (чаще всего ими оказываются продюсеры) выходят и сообщают, что задавались целью поговорить с молодежью на ее языке, следом экран обязательно заполняет восхитительный кринж, предельно оторванный от подростковой — да и вообще от какой бы то ни было — реальности. Новый фильм по «Чучелу» Владимира Железникова, которое на излете застоя монументальным образом экранизировал Ролан Быков, в этом плане достигает прямо-таки космических высот. Отчасти это вызывает даже уважение: надо, конечно, умудриться снять кинематографическую прививку от буллинга так, чтобы внутри моментально вскипало желание начать буллить всех причастных, но это последнее дело.

Детей жалко (у исполнительницы главной роли Маши Симоновой есть, наверное, какое-то будущее), да и, строго говоря, сюжет «Чучела» в эпоху соцсетей, пожалуй, только прибавил в актуальности, тут режиссеры Илья Хотиненко («Асфальтовое солнце») и Владимир Карабанов («Слон») не ошиблись. Но та ошеломительная нелепость, с какой сделана их картина, уничтожает любой смысл в происходящем: в кадре все поголовно играют на пределе чудовищности, в ход идут нейросети, потом тут принимаются петь и танцевать, в том числе Кирилл Кяро и Кристина Асмус, которая вообще существует как бы в отдельном фильме (кажется, про ведьму), где рассекает по небу на летающей тарелке с инопланетянами на подтанцовке. Словом, новое «Чучело» вызывает абсолютный восторг, ну и если без шуток, у него имеется мощный культовый потенциал, — если кто-нибудь удачно порежет его на мемы в тиктоке.

«35 страница», реж. Филипп Ларс

К своим 35 годам писатель с псевдонимом Ангелевский (Егор Корешков) успел трижды занять второе место на престижной литературной премии «Альбатрос», но считает такое положение вещей катастрофой, ведь без главного приза нельзя считаться великим русским писателем. Литератор плещется в возрастном и творческом кризисе, а время поджимает: на «Альбатрос» берут только до 36. В дело вмешивается случай: на выходе с церемонии у пьяного Ангелевского стягивают кошелек с призовыми и, как выясняется позже, важным артефактом из детства. Вор — юный карманник Алдар (Давид Сократян), который таким нехитрым образом помогает старшему брату собирать деньги — вроде как на закрытие долгов матери-лудоманки. Как известно, преступник всегда возвращается на место преступления, и Алдар не исключение: зачитавшись прозой Ангелевского, он набивается к нему в ученики. А тот обнаруживает в новом подопечном кладезь удивительных историй, из которых можно составить отличный роман.

Режиссер-дебютант Филипп Ларс и сценарист Павел Кошелев значительно моложе своего героя, но, кажется, неплохо знакомы с охватившим его ступором, который будто бы распространяется на весь фильм «35 страница». Потенциально симпатичное и даже неплохо сыгранное кино о терзаниях миллениалов и круговороте потребительского отношения к людям (Ангелевский использует Алдара, Алдар использует Ангелевского и так далее) тонет в нагромождении текста, а окончательно уходит ко дну во время водопада финалов, из-за которого невероятно медленная картина ощущается бесконечной, хотя длится всего час сорок (минус балл за графоманию). Подлинное сочувствие здесь вызывает лишь Анна Чиповская: пока ее героиня, литературная критикесса, почему-то живущая в умопомрачительной квартире с панорамными окнами, альтруистически тянет на себе ноющего писателя, сама актриса фактически тянет на себе нудный фильм.

«Геля», реж. Стас Иванов

У Стаса Иванова только-только завершился неплохой экшн-сериал «Высокий сезон» про банду русских кайтсерферов во Вьетнаме, а уже пора обратно на родину и в конкурс «Окна в Европу» (где фильм, который изначально должен был просто открыть смотр, припарковался случайно и в последний момент — после выбывания картины Никиты Миклушова «Любовь»). Два года назад в Выборге показывали второй полный метр Иванова «Одним днем», драму о возвращении, собственно, на малую родину, а в новой ленте уже сам Выборг служит пунктом назначения для невольных напарников: дальнобойщик (Илья Малаков) под присмотром брутального копа (Антон Васильев) перегоняет туда из Петербурга ворованный «Гелендваген» перламутрового цвета — и быстро обнаруживает себя в центре бандитско-силовиковского замеса.

«Геля» в числе прочего состоит из забавных подмигиваний самому себе (перед финальными титрами на камео успевают залететь артисты из «Высокого сезона») и «Окну в Европу» (местные полицейские с обреченным видом ловят и отпускают пьяных фестивальщиков, среди локаций — гостиница «Дружба», куда традиционно селят гостей смотра), что по-своему располагает. Да и в целом здешний поток вульгарщины часто разбавляют действительно смешные шутки, а персонажи, как часто бывает в криминальных историях постановщика, выходят вполне себе колоритными; ожидаемо лидирует в этом зачете Антон Кузнецов, в свое время вытянувший на себе весь ивановский сериал «ЮЗЗЗ». Это не самое, наверное, ужасное кино, однако погони — особенно для ленты про машину — сняты так бледно (Иванов, может, и красавчик, но не Кравчик), сценарий так стремительно рассыпается, а в пробуждающуюся дружбу героев так не веришь, что остается только порадоваться скромному хронометражу: дальнобойщик всю дорогу старается успеть к рожающей жене (Дарья Мельникова), а фильм — видимо, не надоесть зрителю.

«Жемчуг», реж. Тина Баркалая

Фильмография Тины Баркалая в каком-то смысле рифмуется с корпусом экранных работ фестивального любимца Романа Михайлова. Ее полнометражный дебют «Сказки Гофмана» — про библиотекаршу, которую за красивые руки зовут сниматься в кино, — соседствует с михайловским «Отпуском в октябре» с Болливудом под Петрозаводском и алхимическими кодами, скрытыми в советской кинопленке «Свема». Вторая картина постановщицы «Жемчуг» созвучна дилогии «Надо снимать фильмы о любви» и «Жар-птица»: тоже Индия, тоже магический реализм, тоже сиротство, тоже любовь.

История о девочке Марте (Дарья Полунеева), которую из ханты-мансийского детдома забирает московский бизнесмен Роман Мухин (Евгений Цыганов), чтобы продвинуться на службе (компания берет приют под крыло, руководство рекомендует присмотреть там ребенка), работает на контрастах: индийская жара берется растапливать российскую стужу, непосредственное участие в процессе принимает потусторонняя лиса, снующая по дому Мухиных. Призрачный зверь задевает хвостиком супругу Мухина Елену (Светлана Ходченкова), что надеется с помощью удочерения склеить рассыпающийся брак, зыркает на юного Олега (Федор Кудряшов), тяжело переживающего перемены в семье. «Жемчуг» слегка блекнет от невнятности финала, который выбивается из общего чарующего узора, а также раздражает использованием слова «индус» вместо «индиец» (странно, что фанатка этой страны Марта их не различает), однако итоговый танец под ремикс на Буланову в какой-то степени уравновешивает чаши весов.

«Большая земля», реж. Юлия Трофимова

В русском языке, по счастью, не так уж много досадных пробелов, однако от имеющихся, бывает, накрывает сильнейший сплин. Один такой изъян — отсутствие аналога английского слова haunted, им обозначают некое потустороннее присутствие, одержимость духами, призраками. Речь может идти как про место, так и про человека, а само состояние не обязано быть зловещим, угрюмым и напряженным — допускается обратное. Опциональна и буквальность: умозрительные призраки прошлого тоже считаются. Замечательное, в общем, слово, и оно очень к лицу фильму Юлии Трофимовой «Большая земля». Это неземной красоты сонно-туманная драма про скалистый остров с маяком и таинственным китом, вечно ошивающимся у берега и переворачивающим лодки. Все, кроме той, на которой сюда возвращается молодая женщина (Анастасия Куимова) с юным сыном (Платон Герасимов) — как раз разбираться с призраками прошлого: в детстве она (Капитолина Соболь) росла здесь со сводным братом (Рузиль Минекаев) и абьюзивным отцом (Павел Майков). Одновременно она прячется здесь и от настоящего — с недолгим, правда, успехом: следом на остров подтягивается сводный брат (Артем Быстров), на горизонте маячит муж (Евгений Харитонов).

В фильме Трофимовой есть вещи, которые совсем не получились: постановщица, например, перебарщивает с патетикой и среди прочего цитирует картину Эндрю Уайета «Мир Кристины», еще тут активно злоупотребляют танцами и фальшивят в саундтреке. В то же время у «Большой земли» имеются, напротив, категорически удачные стороны: скажем, прекрасный актерский состав, где главным образом выделяются Куимова и Минекаев, для разнообразия не похожий на себя в «Слове пацана». Но вообще здесь многое легко прощается за моментально обволакивающий вайб, пойманный оператором Михаилом Дементьевым («Чики», «Игры»): кажется, в любой момент можно дернуть за рубильник — и фильм бесшовно переключится в режим фолк-хоррора, а единственные обитатели острова, смотритель маяка и его жена (Владислав Ветров и Евгения Дмитриева), окажутся не такими уж добродушными соседями. Этого, разумеется, не происходит, но и на том спасибо.

«Догги», реж. Вячеслав Росс

Человек собаке друг — и Кен Кизи тоже (наверное). После вполне конвенциональной комедийной мелодрамы «Только серьезные отношения» Вячеслав Росс вернулся с абсолютно неконвенциональной драмой «Догги», которая напоминает психоделический ответ «Джону Уику». Причем снятый так, словно Чад Стахелски и Дэвид Литч решили не вырезать часы отснятого материала, где оплакивающий щенка Киану Ривз слоняется по опустевшему дому и занимается всякой бытовухой, а наоборот — убрали почти весь экшн.

Итог — лютая картина про то, как на пороге у тяжелобольного архитектора (Александр Устюгов), который грустно пьянствует под заходящийся за кадром саксофон, возникает юная танцовщица (Мария Мацель) и вызывается стать заменой его сбежавшего песика. «Догги» порабощает своей отбитостью и непредсказуемостью. Вместо кинковой психосексуальности Росс обращается к самоироничному мелодраматизму. Еще тут по некой причине как будто бы цитируется мультфильм про Карлсона, где противостоят грабителям и сходят с ума в ванне. А в конечном счете разве что не произносят вслух: «Малыш, ну я же лучше собаки…»

«День рождения Сидни Люмета», реж. Рауль Гейдаров

Стивен Спилберг несколько десятилетий решался на пронзительную автобиографию «Фабельманы», а Рауль Гейдаров решил экранизировать свой путь в режиссеры прямо в дебюте. «День рождения Сидни Люмета» — трогательный кинороман взросления, способный своей искренностью и открытостью растопить практически любое сердце. Среди кавказских красот у Гейдарова прорастает практически иранское кино — чувственное, наливное. В центре его сюжета — завтрашний выпускник Дато (Артем Кошман), который живет на излете нулевых в небольшой деревне с дядей (Ян Гахарманов) и бабушкой (Джульетта Степанян), намеренной отправить внука учиться буровому делу. На долю некогда большой семьи сыплются невзгоды, мечта улыбчивого Дато о киновузе кажется все более несбыточной — но так и не растворяется в капающих слезах.

«День рождения Сидни Люмета» — вероломная отчасти лента. Не потому даже, что она уверенно проникает под кожу, оставляя зрителя без шансов, а потому, что напоминает: вообще-то совсем не обязательно делать дебютантам скидки — ведь бывают и такие вот безупречные дебюты. Цельные, выверенные, с блестящим кастингом (грандиозные работы Кошмана и Степанян) — и простой вроде бы, но тонкой и увлекательной историей, которую заносит в разные жанры: от криминальной драмы до лирической семейной комедии. Фильм-праздник — день рождения все-таки.