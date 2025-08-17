За что в Госдуме хотят запретить фильмы Балабанова

Депутат Елена Драпеко заявила, что отдельные фильмы режиссера Алексея Балабанова могут быть подвергнуты цензуре или полностью исключены из проката. По ее словам, некоторые картины могут попасть под закон о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям. Какие еще фильмы могут попасть под запрет по этой логике и почему не стоит применять новую этику к старым работам, разбиралась «Вечерняя Москва».

© Вечерняя Москва

Смеялись, но пришли к тому же

Главный редактор портала zoom.film Александр Голубчиков рассказал, что фильмы Балабанова, которые могут стать «неугодными», отражают то время, когда они были сняты.

«Закон может не соответствовать духовно-нравственным ценностям. Мы говорим про запрет художественного произведения. Когда-то мы смеялись над тем, как, "тупые американцы", цитируя Задорнова, вырезали из фильмов слово "нигер" или меняли его на "афроамерикацец". Сейчас мы пришли к тому же самому», — сравнил собеседник «ВМ».

По его словам, все художественные произведения, которые были созданы до вступления в силу упомянутого депутатом закона, не могут быть подвержены рестрикциям.

«Это произведения, отражающие время, в котором они были созданы. И если на текущий момент у них есть прокатное удостоверение, то и отзываться оно не должно. И это касается всех случаев отзыва прокатного удостоверения, которые уже случились за последние пару-тройку лет», — напомнил эксперт.

Какие фильмы могут попасть под запрет

Главный редактор считает, что под запрет могут попасть абсолютно любые фильмы. Сейчас критериев соответствия нравственно-моральным ценностям нет, но их могут подготовить ко времени вступления закона в силу.

«Критерии должны быть сформированы на момент подписания закона президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. А до этого получается, что продюсеры и режиссеры не смогут создавать фильмы», — предположил Голубчиков.

Возможно, создавать в ближайшее время можно будет только сказки, и то в них не должно быть никаких намеков на домашнее насилие. Например, фильм «Мой маленький ночной секрет» получал временное прокатное удостоверение от различных фестивалей, но в общий прокат не вышел. Картина рассказывает о домашнем насилии, рассказал эксперт.

«Это не соответствует морально-нравственным ценностям. А у нас действует принцип: если мы этого не видим в кино, значит, этого "не существует"», — отметил собеседник «ВМ».

Столкновение времени и новой этики

По мнению Голубчикова, применять новую этику современности к фильмам других эпох неприемлемо.

«Это ненормально. Мы сейчас смотрим на наших соседей с Украины, которые ломают памятники Пушкину, Ленину и прочим. А мы сейчас ломаем память об Алексее Балабанове», — добавил он.

Эксперт предположил, что новая этика может отправить «под нож» самые разные картины. Например, сериал «Бригада»: в нем с морально-нравственными ценностями тоже «как-то не очень», считает собеседник «ВМ».

«А "Кавказская пленница"? Там поется: "Если б я был султан, я б имел трех жен". Многоженство. Какие тут ценности? "Был бы холостой" — вообще отрицание брака», — напомнил Голубчиков.

Балабанова прославили фильмы «Брат» и «Брат-2», но среди его работ есть многие другие картины, достойные внимания. Топ лучших фильмов Балабанова, которые пока что не попали под запрет из-за несоответствия современным нравственным ценностям — в материале «Вечерней Москвы».