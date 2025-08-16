Дэдпул появится в грядущих «Мстителях»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что Дэдпул появится в предстоящем фильме «Мстители: Судный день». В издании отметили, что персонаж не станет полноценным членом супергеройской команды. Какую роль сыграет знаменитый наёмник в сюжете ленты, пока неизвестно.

Дэдпула вновь воплотит на экране актёр Райан Рейнольдс. Ранее он намекнул в своих соцсетях на возвращение знаменитого наёмника — он опубликовал логотип Мстителей, разрисованный граффити.

Премьера «Мстители: Судный день» состоится 1 мая 2026 года. Лента расскажет про то, как супергерои (Мстители, Фантастическая четвёрка, Люди Икс и другие) столкнутся с Доктором Думом, которого сыграет Роберт Дауни-младший. За этими событиями последуют «Секретные войны» — это будет пятая часть «Мстителей», в которой герои продолжат выступать против Дума.