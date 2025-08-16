Три сериала, которые стоит посмотреть в этом месяце

Август подошел к своему экватору, лето на исходе, и интересно провести его остаток помогут зарубежные сериалы. "РГ" выбрала три сериала, уже стартовавших в этом месяце. Их сюжеты разворачиваются в экзотических локациях и связаны с путешествиями. Уверены, что скучно не будет.

"Уэнсдей", 2-й сезон

Если первый сезон был выложен сразу чохом, то второй по законам разумного маркетинга разделили надвое: 4 серии в августе и столько же в начале сентября. У первого сезона была бешеная популярность, в списке самых просматриваемых сериалов Netflix он занял второе место, первое уступив "Игре в кальмара". Как говорит свежая статистика, результаты второго сезона тоже очень впечатляют. Это понятно, ведь он сохранил преемственность: те же создатели, Тим Бертон так же в качестве режиссера половины серий, та же Дженна Ортега в заглавной роли. В этом сериале (эксплуатирующем образы Семейки Аддамс - культовой американской семьи готических неформалов), как ясно из названия, во главу угла поставлена дочка Аддамсов.

Актерский состав в целом сохранен, хотя есть изменения, в том числе концептуальные. Так, в первом сезоне Кристина Риччи, известная как Уэнсдей в фильмах Барри Зонненфельда (а это лучшие экранизации о Семейке Аддамс и лучшее экранное воплощение этой героини), появилась в роли учительницы ботаники в академии Невермор, где учится заглавная героиня. Появление Риччи было важно создателям "Уэнсдей" как символическая связь с теми экранизациям 1990-х, что ныне считаются каноническими. В новом сезоне вместо Риччи (ее героиня погибла) заступил Кристофер Ллойд, у Зонненфельда игравший Дядюшку Фестера. Здесь Ллойд выступил как голова профессора Орлоффа, придуманная с оглядкой на роман Александра Беляева. Сериал вообще пронизан отсылками к разным произведениям искусства. Отсылки эти не всегда удачны: включать вагнеровский "Полет валькирий" в эпизоде, где пчелы атакуют скаутов, - как-то даже не комильфо, особенно после "Апокалипсиса сегодня".

Место погибшей в первом сезоне директрисы Невермора занял новый директор в исполнении Стива Бушеми, загримированного под Эдгара Аллана По (чье стихотворение "Ворон", где слово nevermore проходит рефреном, и подарило название заведению). Заметно расширилась роль матери семейства Мортиши Аддамс, которую играет Кэтрин Зета-Джонс: второй сезон построен во многом на противостоянии Уэнсдей с матерью, которая препятствует развитию у дочки экстрасенсорного дара и забирает у нее магическую книгу. Эта уютная круглолицая Мортиша ни в какое сравнение не идет с Анжеликой Хьюстон из фильмов Зонненфельда, а потому не сказать, что разрастание героини так уж радует. Зато впереди появление Леди Гаги, которую в первых четырех сериях мы пока не увидели: поп-диву предусмотрительно оставили на сладкое (увидим в сентябре).

Академия Невермор с ее оборотнями и вампирами, сиренами и горгонами (которые тут не мифические существа, а "изгои", как называют учеников академии с соответствующими способностями) по-прежнему косплеит Хогвартс. К этому добавляются зловещие вороны, нападающие на людей, как у Хичкока, и выкопанный и оживший мертвец, которого прячет брат Уэнсдей. В тюремных недрах обитают всевозможные психопаты и маньяки - за семью замками, как в "Молчании ягнят". Сериал снят, что и говорить, на высоком технологическом уровне и с отменным чувством стиля, поклонники готики обретут пищу для глаз. Вселенная Семейки Аддамсов расширяется, пополняется и дышит. Но, увы, главной проблемой остается Уэнсдей, которая не держит выстраиваемый вокруг нее мир.

Уэнсдей Кристины Риччи завораживала детской хрупкостью, которая ощущалась за оболочкой странного анемичного подростка. В этом образе не было наступательной агрессии, он был по-своему поэтичен и передавал саму сущность готических игр вокруг смерти - как альтернативы "правильной" и успешной Америки, улыбающейся своей белозубой голливудской улыбкой. Уже про первый сезон "Уэнсдей" критики говорили, что героиня Дженны Ортеги не подросток, а вполне себе взрослая девушка, и это-де лишает Уэнсдей обаяния. Во втором сезоне Ортега выглядит еще старше, но дело даже не в этом. К ее Уэнсдей не подключиться: высокомерная, всегда уверенная в себе, готовая денно и нощно сражаться со злом, она скорее отталкивает. Деятельная как супергерои (про таких говорят: "на ходу подметки рвет"), морально устойчивая в плане личной жизни (никаких мальчиков!), Уэнсдей, при всей траурности ее облика, плоть от плоти скорее крепеньких и упертых комсомолок из советского искусства, чем притягательных готических фриков.

"Вождь войны"

Как и "Уэнсдей", этот сериал приглашает нас в иную цивилизацию, но другого толка. Действие разворачивается на исходе XVIII века на Гавайских островах, где враждуют коренные народы, составляющие четыре королевства. Главный герой - богатырь Кайана (у него есть исторический прототип), который в начале сериала показан как миролюбивое дитя природы, удалившееся от "придворных" интриг, но дядя обманом заставляет его захватить одно из королевств. Дядя манипулирует пророчеством о том, что появится воин, который объединит родственные, но все же разные народы в единое государство. Кайана осознает, что, помогая дяде, послужил злу, и сам становится объектом охоты.

Для США "Вождь войны" важен культурной миссией: он освещает гавайскую историю, позиционируется как сериал на языке коренных народов Гавайев, стремящийся к этнографической точности - в визуализации традиций, быта, ритуалов. Российский зритель наверняка ощутит себя как бы на ожившей выставке памяти Миклухо-Маклая, даром что он сообщался совсем с другими туземцами. Наконец, заглавную роль сыграл Джейсон Момоа: не только звезда "Игры престолов" и "Аквамена", но и гаваец по происхождению, уроженец Гонолулу.

Момоа включился в этот проект со всем энтузиазмом, видимо, отдавая дань памяти предкам: он и актер на заглавную роль, и соавтор сценария всех серий, и один из продюсеров, и даже режиссер одной серии. И сериал порой выглядит как его бенефис, где Актер Актерыч тянет одеяло на себя в отсутствие мощной режиссерской руки. Так и видишь, что Момоа нарциссично проверял, как настроена на него камера, достаточно ли рельефно схватит она бицепсы, трицепсы и ягодицы. Фактура Кайаны впечатляет, но есть сложности с внутренним "объемом". Он, скорее, полубог, чем человек: акулу на скаку остановит, в горящую хижину войдет, такому непробиваемому герою сопереживать заведомо трудно. Внутренние противоречия Кайаны прописаны - миролюбивый человек вовлечен в пекло войны, - но сыграны не слишком убедительно.

Сериал снимался на Гавайях только частично, на экране их в основном заменила Новая Зеландия. В любом случае, зритель видит прекрасные морские пейзажи (которые сами по себе - отдохновение), становится свидетелем экзотических действ. Иногда, видя обряженных голопопых туземцев и особенно слыша их диалоги, думаешь: еще чуть-чуть - и это скатится в вампуку. Но это не случается. И сериал в такой диковинной оболочке, вроде бы не имеющей отношение к нашим реалиям, на самом деле ставит актуальные вопросы, например: что такое справедливая война? до какого предела можно оставаться пацифистом? Так какие-нибудь французские классицисты XVII века, сочиняя свои трагедии, тоже отправляли зрителей куда-нибудь подальше от Франции и в далекую древность - но чтобы резче проявилось то, что волнует как раз "здесь и сейчас".

"Ирландская кровь"

Любителям "уютных" душевных, атмосферных и лишенных откровенной жестокости криминальных драм можно рекомендовать этот сериал, который тоже работает с национальной традицией, на этот раз ирландской. Главная героиня - успешная калифорнийская адвокатша Фиона с неизжитой детской травмой. В день, когда ей исполнилось десять, отец неожиданно исчез, оставив их с матерью на произвол судьбы. Не одно десятилетие Фиона жила с надеждой, что когда-нибудь выскажет отцу все, что о нем думает.

И вот спустя 30 лет она получает от него странное послание с фотографией шкафчика в спортивной раздевалке вкупе с репликой, озвученной по телефону женским голосом: черная борода скрывает несметные сокровища. Фиона летит в Ирландию и попадает... в комнатушку с гробом, где лежит ее отец. Потом она находит тот шкафчик, что изображен на фотографии, и его содержимое становится мостиком к умершему, у которого, оказывается, была неслабая "темная сторона". Там и большие деньги, и очень опасные ребята, одна загадка за другой. Разгадать их героиня должна при помощи недотепистой и обаятельной полисменши. Кроме того, на этой суровой и древней земле пробуждается та самая "ирландская кровь" героини, она обретает новую семью.

Видимо, тема национальной идентичности - личная для режиссера Молли МакГлинн, американки с ирландскими корнями. И хотя Ирландия не показана здесь столь колоритно, как, например, у Мартина МакДонаха, все же словить ирландский "вайб" зритель сможет. Мрачная, провинциальная и тихая на вид страна, противостоящая здесь деловой и "приглаженной" Америке, скрывает свои глубины, всматриваться в которые оказывается интересно. При том, что к сюжетному механизму есть вопросы, он мог работать более ловко.

В обрамлении очень хороших ирландских актеров в главной роли преподнесена Алисия Сильверстоун - в прошлом модель, красотка-блондинка и кумир тинейджеров 1990-х, звезда которой последнее время, надо признать, потускнела. Но здесь ей предложена роль, предполагающая и драматизм, и юмор. Надо сказать, заметно погрузневшая Сильверстоун очень хорошо смотрится. Большой актрисой ее не назовешь, но она способна держать на себе сериал. И он встает в ряд проектов последних лет, дающих новую жизнь звездам 1990-х и позволяющих экранным красоткам органично перейти на возрастные роли.