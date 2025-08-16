Появились постеры сериала «Газета» — продолжения культового «Офиса»

Стриминговый сервис Peacock опубликовал постеры с героями сериала «Газета» — спин-оффа культового «Офиса». Шоу стартует 4 сентября.

© Чемпионат.com

Сериал повествует об издателе и редакции печатного СМИ, которое вскоре должно перестать существовать. Шоу разворачивается в той же вселенной, что и «Офис».

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

© Соцсети

Главные роли исполнили Донал Глисон («Бойфренд из будущего») и Сабрина Импаччиаторе («Белый лотос»). Создателями шоу выступили Грег Дэниелс и Майкл Корман — авторы «Офиса». Ранее стало известно, что в «Газете» могут появится персонажи из оригинального сериала. При этом актёр Стив Карелл, исполнивший роль знаменитого Майкла Скотта, отказался от возвращения.