21 августа (в ночь на 22-е число в России) состоится премьера второго сезона сериала «Миротворец». В продолжении Крис Смит, которого вновь исполнил Джон Сина, отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

Во второй сезон шоу войдёт восемь серий — они будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max каждую пятницу. Финал продолжения состоится 10 октября.

Расписание выхода второго сезона сериала «Миротворец»