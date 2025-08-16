Расписание выхода 2-го сезона сериала «Миротворец»

21 августа (в ночь на 22-е число в России) состоится премьера второго сезона сериала «Миротворец». В продолжении Крис Смит, которого вновь исполнил Джон Сина, отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.

Расписание выхода второго сезона сериала «Миротворец»
Во второй сезон шоу войдёт восемь серий — они будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max каждую пятницу. Финал продолжения состоится 10 октября.

  • 1-я серия — 22 августа
  • 2-я серия — 29 августа
  • 3-я серия — 5 сентября
  • 4-я серия — 12 сентября
  • 5-я серия — 19 сентября
  • 6-я серия — 26 сентября
  • 7-я серия — 3 октября
  • 8-я серия — 10 октября