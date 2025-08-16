Расписание выхода 2-го сезона сериала «Миротворец»
21 августа (в ночь на 22-е число в России) состоится премьера второго сезона сериала «Миротворец». В продолжении Крис Смит, которого вновь исполнил Джон Сина, отправится в параллельную реальность в попытке прожить другую жизнь, однако последствия этого решения быстро настигают героя, и теперь ему предстоит сразиться в том числе с самим собой.
Во второй сезон шоу войдёт восемь серий — они будут выходить на стриминговом сервисе HBO Max каждую пятницу. Финал продолжения состоится 10 октября.
Расписание выхода второго сезона сериала «Миротворец»
- 1-я серия — 22 августа
- 2-я серия — 29 августа
- 3-я серия — 5 сентября
- 4-я серия — 12 сентября
- 5-я серия — 19 сентября
- 6-я серия — 26 сентября
- 7-я серия — 3 октября
- 8-я серия — 10 октября