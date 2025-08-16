Вышел трейлер фильма по аниме «Гинтама»

Студия Warner Bros. представила трейлер аниме «Гинтама». Премьера нового фильма по известному сериалу состоится в 2026 году.

© Чемпионат.com

Сюжет аниме повествует о Земле, которую захватили пришельцы Аманто. Они запретили ношение мечей в Японии. Главный герой — самоуверенный Гинтоки Саката, который обучает неуклюжего Симпати искусству боя. Вместе они становятся наёмниками и готовы выполнять любые заказы за хорошие деньги.

Аниме «Гинтама» начало транслироваться с 2005 года, и за это время вышло восемь сезонов, а также три полнометражных фильма. Оригинальный сериал стал культовым по всему миру: на агрегаторе IMDB он получил оценку 8,7/10. Новая картина заново экранизирует сюжетную арку «Ёсивара в огне».

Видео доступно на YouTube-канале コミックナタリー. Права на видео принадлежат Warner Bros.