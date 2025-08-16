Критики в восторге от ремейка триллера «Рай и ад» Акиры Куросавы

15 августа состоялась премьера фильма «Рай и ад» — ремейка культового триллера Акиры Куросавы с Дензелом Вашингтоном в главной роли. Критики уже посмотрели картину и оказались в восторге от неё: на агрегаторе Rotten Tomatoes лента получила 90% свежести.

Обозреватели пишут, что режиссёр Спайк Ли снял очень стильный фильм, который не отпускает внимание зрителей до конца. Критики хвалят актёрскую игру Дензела Вашингтона, а также бережное отношение сценаристов к оригинальному сюжету Куросавы. Ругают ленту за слабый монтаж — некоторые эпизоды фильма из-за этого сложно воспринимать.

Что пишут критики о фильме «Рай и ад»:

Фильм «Рай и ад», возможно, не представляет собой лучшее произведение Спайка Ли, но его обязательно стоит посмотреть на большом экране из-за амбициозных визуальных эффектов и прекрасного актёрского состава.

«Рай и ад» — лучший ремейк: он берёт исходный материал, перерабатывает его и позволяет режиссёру внести в него свою интерпретацию. Один мастер отдаёт дань уважения другому, и в результате получается чистый кинематографический порыв, от начала и до конца.

Спайк Ли и Дензел Вашингтон возвращаются для пятого совместного проекта в этом стильном ремейке японской криминальной классики, который, возможно, станет лучшей работой режиссёра со времён «Малкольма Икс».

В каждой сцене они демонстрируют кинематографический ритм, который выработали за три десятилетия.

В этом фильме есть отрывки, которые кажутся настолько странно смонтированными, настолько странно срежиссированными, что я даже не могу до конца понять, что же на самом деле происходит на экране.

Сюжет фильма «Рай и ад» повествует о преуспевающем бизнесмене, который стоит перед выбором: платить ли выкуп похитителям, укравшим по ошибке не его сына, а ребёнка его шофёра. Ремейк не полностью повторяет сценарий оригинальной картины 1963 года, но сохраняет основную линию.