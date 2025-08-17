«Жутко и реалистично». Сериал «Общак» сравнили со «Словом пацана»

Продюсер Владимир Тодоров в эфире НСН отметил, что новый документальный серил про дальневосточную бандитскую группировку «Общак» пропитан «Быковской и Балабановской атмосферой безысходности».

Документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России» получился жутким и реалистичным, его можно сравнить со «Словом пацана», но в «Общаке» сразу погружаешься в атмосферу истории, основанной на реальных событиях. Об этом на премьерном показе сериала «Черкизон. Ад и Рай новой России» в беседе со специальным корреспондентом НСН заявил продюсер по документальным проектам онлайн-кинотеатра «Okko» Владимир Тодоров.

«Через месяц нас ждет премьера документального сериала "Общак. Главная ОПГ России". Он выходит в связке со второй главой художественного сериала "Лихие" и максимально приближенно к реальности рассказывает историю ОПГ "Общак" (преступная группировка, действовавшая на Дальнем Востоке в России с середины 1980-х до конца 2000-х годов – прим. НСН). Это довольно страшный док. Он получился примерно таким же страшным, как и сам сериал. Он пропитан Быковской, Балабановской атмосферой безысходности. Посыл, который мы изначально вкладывали — в том, что "Общак" не был ОПГ, группировкой в классическом смысле. Это был образ жизни для всего региона. Тогда развалился Союз, ослабла центральная власть. И "Общак" подменил собой структуры власти. Общество было устроено так, что ты был либо в "Общаке", либо ты был "чушпаном", которого пинали люди из "Общака"», — рассказал он.

Продюсер сравнил новый сериал про девяностые со «Словом пацана», отметив при этом, что документальный многосерийный фильм «Okko» про «Общак» получился более жутким.

«Это то, что людям надо напоминать. Это работа с коллективной психотравмой "русского пацанства". Это очень похоже на "Слово пацана" (нашумевший сериал 2023 года Жоры Крыжовникова "Слово пацана. Кровь на асфальте" про казанские уличные группировки – прим. НСН), но если его обвиняли, я считаю, не очень заслужено, в монетизации, то здесь сходу погружаешься в контекст и понимаешь, насколько это было жутко. Особенно из крупных городов 2025 года. Если это посмотрят москвичи на диванах, то ужаснутся и даже, возможно, не поверят. Как не верили в то, что на самом деле описывается в "Лихих". Ведь это все практически правда, потому что "Лихие" тоже построены на документальной основе», — добавил Тодоров.

Он рассказал, что создатели сериала «Общак. Главная ОПГ России» обсуждали сотрудничество с компанией «Среда».

«Мы хорошо дружим с компанией "Среда" (создатель ряда новых популярных российских сериалов, в том числе "Трассы" и "Аутсорса" - прим. НСН). Лично я хорошо дружу с их генпродюсером Иваном Самохваловым. Изначально мы вместе обсуждали этот проект. Потому что ему очень важна фактура и журналистский бэкграунд. История отца и сына Лиховцевых, которые на самом деле Тихомиров и Демин (Павел Тихомиров и Евгений Демин, входившие в ОПГ в Хабаровске – прим. НСН) нашла отражение и в художественном сериале "Лихие", и у нас. Потому что у нас дает интервью Тихомиров младший. Он уже давал интервью Собчак (журналистка Ксения Собчак, ведет YouTube канал "Осторожно: Собчак", в котором публикует интервью со звездами шоу-бизнеса и участниками нашумевших историй – прим. НСН), но у нас оно получилось более откровенным и более жутким», — поделился продюсер.

Тодоров также рассказал о будущей премьере платформы «Okko».

«У нас еще в декабре выйдут "Русские народные. Вся правда о сказках" (пятисерийный документальный проект – прим. НСН), где Николай Наумов возвращается в роли Лехи Попова. Подтягивает теоретическую базу русских сказок для более эффективной работы в отделе по борьбе со сказочными преступлениями», — заключил собеседник НСН.

Новый российский документальный сериал «Общак. Главная ОПГ России» режиссера Владислава Кузнецова выйдет на платформе «Okko» в 2025 году. Он рассказывает о дальневосточной бандитской группировке «Общак».

История этой ОПГ также легла в основу художественного сериала «Лихие» Юрия Быкова. Его премьера состоялась в 2024 году. Лента рассказывает об отце и сыне, которые влились в группировку. Это реальная история одного из участников «Общака». В этом году выйдет вторая глава многосерийного фильма.

Ранее генеральный продюсер «Okko» Гавриил Гордеев в интервью спецкору НСН на церемонии награждения Национальной премии интернет-контента, учрежденной Институтом развития интернета, объяснил, почему стриминг решил представить документальный проект об одной из крупнейших преступных группировок 90-х к премьере второго сезона сериала «Лихие».