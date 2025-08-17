Где и как снимали новую военную драму «Балтийское море» с Екатериной Вилковой

На съемочной площадке проекта "Балтийское море" вновь встретились Павел Трубинер и Екатерина Вилкова, исполнившие главные роли в сериалах "Черное море" и "Баренцево море", новый проект продолжает эти военные саги о борьбе с немецкими диверсантами. В этот раз события будут развиваться летом 1944 года. Сергею Сабурову (Павел Трубинер) и майору Елене Солей (Екатерина Вилкова) предстоит выявить "крота" в своем ближайшем окружении и сохранить свою любовь, поскольку после неожиданного появления новой загадочной героини (Анастасия Микульчина) их чувства пройдут настоящую проверку на прочность.

Но это все дела личные, что же касается исторической основы, то над ее достоверностью создатели сериала поработали как никогда скрупулезно. Основные сцены проекта сняли в аутентичных и специально созданных локациях в Санкт-Петербурге и в Москве.

В самом центре Северной столицы - на набережной канала Грибоедова и на площади Островского рядом с Екатерининским сквером и Александринским театром съемочная группа организовала динамичную погоню с участием автомобилей времен войны. Также в съемках задействовали исторические локации на Английской набережной: особняк барона А.Л. Штиглица и так называемый Дом глухих - Дворец великого князя Михаила Александровича (Дом А. С. Меншикова), где в советское время располагались общество и дом культуры глухих.

Что же касается Москвы, то здесь кинематографисты воспользовались натурными площадками кинопарка "Москино". Что неудивительно - в кинопарке есть декорации и Москвы времен Великой Отечественной войны, и столицы уже послевоенной, и даже угольные шахты Донбасса - они пригодились тоже.

"Самые сложные моменты у исторических картин, связанные с локациями, это, конечно, современность. И в этом у кинопарка большой плюс, так как здесь намного больше возможностей, - рассказал режиссер проекта Алексей Карелин. - Мы смогли найти места, где нам было удобно в нашем историческом периоде - 1944 год. Съемочной группе удалось поработать в декорациях "Москва 1940-х" и на площадке более позднего периода - "Центр Москвы". Получилось достаточно аутентично и для времени, и для места съемки".

Других деталей нового детективного проекта о Великой Отечественной войне создатели пока не раскрывают. Но известно, что премьерный показ сериала производства компании Star Media состоится онлайн на медиаплатформе "Смотрим". Телепремьера запланирована в эфире телеканала "Россия".