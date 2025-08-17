Анонсирована программа Московской международной недели кино

Для посетителей второй Московской международной недели кино, которая пройдет с 23 по 27 августа, подготовили насыщенную программу, в том числе показы фильмов и автограф-сессии. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

© РИА Новости

«Проект объединит десятки площадок по всему городу — кинотеатры, кинопарк "Москино", Парк Горького, музей-усадьбу "Кусково" и многие другие», — отметила заммэра.

Одна из особенностей мероприятия в этом году — мобильный кинотеатр, который начнет перемещаться по городу с 17 августа. Он будет оборудован мягкими пуфами и лежаками. Горожанам на дневных и вечерних сеансах предложат оценить порядка 30 киноработ.

Открытый благотворительный аукцион реквизита из отечественных фильмов и сериалов намечен на 26 августа — присоединиться к торгам сможет любой желающий. Кроме того, интересные мероприятия пройдут и в Киностудии Горького: жителей и гостей Москвы ждут экскурсии, квизы и мастер-классы.

Помимо этого, на кинозаводе «Москино» на Рязанском проспекте 24 и 25 августа пройдет деловая программа, в которой поучаствуют режиссеры Эмир Кустурица и Вуди Аллен. Здесь же состоятся сессии, посвященные актуальным вопросам развития индустрии.

В Москве в парке «Музеон» с 1 августа по 14 сентября проходит экспозиция «Цифровые технологии Москвы» в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».