Вышел постер фильма «Пойман с поличным»

Компания Sony Pictures представила стильный постер фильма «Пойман с поличным». Триллер выйдет в кинотеатрах 29 августа.

© Чемпионат.com

Лента представляет из себя экранизацию одноимённой книги Чарли Хьюстона. Картина повествует о Нью-Йорке 1990-х годов. Главный герой — Хэнк Томпсон, бывший бейсболист, чья жизнь после ухода из спорта резко меняется. Он становится участником опасной игры в мире преступности и коррупции, оказавшись между молотом и наковальней в стремлении выжить.

© Sony Pictures

Главные роли в ленте исполняют российский актёр Юрий Колокольников («Мастер и Маргарита»), Мэтт Смит («Доктор Кто»), Зои Кравиц («Бэтмен») и Остин Батлер («Элвис»). Режиссёром выступил Даррен Аронофски — автор оскароносной драмы «Кит» с Бренданом Фрейзером.