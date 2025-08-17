«Формула-1» с Брэдом Питтом обзавелась датой цифрового релиза

Издание WhenToStream сообщило дату цифрового релиза фильма «Формула-1». По данным СМИ, картина выйдет онлайн 22 августа.

Таким образом, лента посетит онлайн-кинотеатры спустя почти два месяца после выхода в мировом прокате. При этом, официально компания Apple пока не сообщала дату цифрового релиза гоночного фильма.

«Формула-1» вышла в кинотеатрах 27 июня. Фильм рассказывает о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса. Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 ещё в 1990-х. Главную роль в картине сыграл Брэд Питт («Однажды в… Голливуде»).