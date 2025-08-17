Вуди Аллен, Эмир Кустурица и Марк Дакаскос выступят на Московской неделе кино

Московская международная неделя кино в этом году пройдет с 23 по 27 августа. Начнется с Ночи кино - с 23 на 24 августа. В деловой программе примут участие представители более чем из 20 стран мира. И уже на сайте мероприятия появились хедлайнеры. Заявлены режиссеры Вуди Аллен, Эмир Кустурица и американский актер, мастер боевых искусств и телеведущий Марк Дакаскос. И если Эмир Кустурица в последнее время частый гость в России, то про Вуди Аллена этого не скажешь. По информации обозревателя "РГ", этот живой классик выступит на мероприятии дистанционно - встреча со зрителями состоится онлайн. Регистрация открыта, вход на Московскую международную неделю кино свободный.

Для горожан подготовлена обширная культурная программа: уличные показы, встречи с режиссерами и актерами, автограф-сессии, а также специальные мероприятия на площадках сети кинотеатров "Москино" и парках столицы.

Ранее мы писали о том, что в рамках Московской международной недели кино состоится Третий фестиваль документального контента стриминговых платформ Original +, где "РГ-Медиа" выступает главным информационным партнером. На нем покажут впервые новейшие фильмы про российских хоккеистов, пожарных - специалистов по лесным пожарам, врачей и ученых, которые успешно лечат онкологию и другие.

Также в рамках Московской международной недели кино по столице впервые будет курсировать кинотрак и пройдет благотворительный аукцион кинореквизита.

Первый московский кинотрак начал курсировать уже с сегодняшнего дня, с 17 августа. В течение 11 дней проедет 10 городских площадок и жилых комплексов столицы, среди которых парк "Красная Пресня", Парк Горького, усадьба Кусково, Кинопарк "Москино", Парк Фудхолл, фудмолл "Три вокзала. Депо" и другие. Кинотрак будет останавливаться в разные дни на новых площадках - в некоторые даты запланированы сразу две остановки, в утреннее и вечернее время. Сегодня, 17 августа в Парке Горького был показ семейного блокбастера "Пальма 2", а потом - проверенная временем классика "Москва слезам не верит".

Репертуар кинотрака составят более 30 картин из России, Италии, Франции, США, Германии, Сербии и других стран. Зрители увидят такие фильмы, как "Жанна Дюбарри", "Дракула", "Сто лет тому вперед", "Холоп", "Чемпион мира", "Легенда №17" и другие. На каждой площадке гостей ждут мягкие пуфы и лежаки для комфортного просмотра, а также - бесплатный попкорн.

На торги благотворительного аукциона кинореквизита будут выставлены более 10 лотов из самых популярных российских фильмов и сериалов, среди которых - фильмы "Лед", "Магомаев" и сериал "Беспринципные". Аукцион состоится 26 августа на Патриарших прудах.