Marvel изменила постер «Громовержцев» и привела фанатов в ярость

Студия Marvel опубликовала изменённый постер к фильму «Громовержцы». Обновлённое промо было выпущено в честь выхода супергеройской картины на стриминговом сервисе Disney+ 27 августа.

На новом постере оригинальный фон заменили на жёлтый, с логотипом Disney. Помимо этого, с изображения убрали оружие персонажей и даже удалили одного из героев фильма Таскмастера.

Фанаты негативно отреагировали на изменённый постер на странице студии Marvel в соцсети X. По мнению некоторых пользователей, персонажи глупо выглядят, когда очевидно должны держать оружие, но его в кадре нет. Кроме того, их разозлило отсутствие Таскмастера — без него изображение выглядит неполным.

Это что, очередная глупая попытка «защитить детей от проблемного контента»? С этой ерундой мы возвращаемся в 80-е.

Если вам было интересно, почему фильм не принёс денег, теперь вы знаете. Всё из-за студий, которые убивают свои собственные фильмы своим огромным эго.

По сути, Disney превратил его в постер к ситкому. Я будто слышу тему из сериала «Друзья» во время просмотра.

«Громовержцы» рассказывают историю «банды неудачников», члены которой должны пытаться работать друг с другом как команда. Отряду предстоит выполнить опасную миссию для правительства США, которая потребует от них максимальной самоотдачи. Главные роли в ленте сыграли Флоренс Пью (Чёрная вдова), Ольга Куриленко (Таскмастер), Себастиан Стэн (Зимний солдат), Харрисон Форд (Таддеус Росс), Дэвид Харбор (Красный страж) и другие актёры из киновселенной Marvel.