Появился трейлер комедии «Лысый нянь» с Никитой Панфиловым

рейлер и дату выхода прокат комедии «Лысый нянь» обнародовала 15 августа 2025 года кинокомпания «Централ Партнершип». Главные роли в комедии режиссера Алисы Шитиковой исполнили Никита Панфилов, Марина Васильева, Марина Денисова, Мария Абрамова, Марк-Малик Мурашкин и Варвара Куприна, а также снялись Максим Белбородов, Ян Цапник, Денис Бузин, Елизавета Гончаренко и другие. Производством занимались кинокомпании «Темп», «Берг Саунд» и ГПМ РТВ, при поддержке онлайн-кинотеатра IVI.

© Постер

По сюжету бывалому спецназовцу (Панфилов) поручают найти украденную программу государственной важности, спрятанную в доме многодетной семьи. Совершенно не приспособленному к заботе о детях майору предстоит устроиться нянем ребят, которые не упустят возможности напакостить ему и его напарнице из ФСБ.

Съемки фильма проходили в Сочи и Москве. Премьера состоится в сентябре на Четвертом фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон».

В российский прокат «Лысый нянь» выйдет 13 ноября.