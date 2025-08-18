Легендарный автор логотипа бондианы Джо Кэрофф умер за день до своего 104-летия

Знаменитый американский графический дизайнер Джо Кэрофф умер в своей квартире в Нью-Йорке, не дожив ровно одного дня до своего 104-летия, которое он мог отметить сегодня. Об этом сообщает The New York Times.

Кэрофф известен тем, что разработал легендарный логотип серии фильмов о Джеймсе Бонде. Кроме того, он создал постеры более чем для трёхсот фильмов, среди которых "Последнее танго в Париже" Бернардо Бертолуччи, "Зелиг" Вуди Аллена, битловский "Вечер трудного дня", мюзиклы "Вестсайдская история" и "Кабаре" и так далее.

Большинство его работ не было подписано, так что его известность не соответствовала реальном вкладу художника, говорят эксперты.

Перед смертью Кэрофф не выходил из дома, где получал медицинскую помощь в формате хосписа.