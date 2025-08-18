ТНТ анонсировал продолжение шоу «‎Экстрасенсы»

Телеканал ТНТ анонсировал возвращение в эфир рейтингового шоу "Экстрасенсы. Битва сильнейших" - "с новыми лицами, борьбой за выживание и интригами за кадром".

Продолжение второго сезона проекта выйдет уже 30 августа в 18:00. Участие в нём продолжат Юлий Котов, Максим Левин, Александр и Олег Шепс, Влад Череватый, Виктория Райдос и Ангелина Изосимова. Они названы "сильнейшими, чья энергия определяет ход "Битвы".

Кроме того, появятся ещё двое участников, однако их имена пока держатся в тайне. Тем не менее представлены они как "титулованные маги, которых зрители хорошо помнят", так как один из них - победитель, другой - финалист предыдущих выпусков.

Экстрасенсы утверждают, что "за кулисами ведётся магическая борьба".