«Потрясающе». Звезда «Людей Икс» завершила съемки в новых «Мстителях»

Звезда «Людей Икс» Алан Камминг завершил свои съёмки в «Мстителях: Судный день»
Актёр Алан Камминг получил известность в том числя благодаря роли Ночного змея в фильмах про Людей Икс. Алан вернулся к своему образу в фильме «Мстители: Судный день», а все сцены с героем уже отсняли.
Камминг поделился своими впечатлениями от съёмок. По его словам, работать над картиной было потрясающе.
«Я только что вернулся со съёмок. Это было потрясающе. На самом деле это было… в каком-то смысле приятно, по-настоящему исцеляюще и здорово. Отличный фильм, отличный фильм. Мне он нравится».
Помимо Ночного змея, в «Судном дне» появятся и другие члены старой команды Людей Икс: в том числе Магнето, Профессор Икс, Мистик и Циклоп. Премьера фильма, в котором Мстители и другие герои сразятся с Доктором Думом, состоится 17 декабря 2027 года.