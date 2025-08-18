Создатели сериала «Черкизон» надеются «раскачать тренд» на нулевые

Вадим Ватагин заявил спецкору НСН, что сериал «Черкизон. Ад и Рай новой России» - это отражение тяжелого, яркого и лихого времени, и выразил надежду, что тренд на подобные игровые документальные фильмы будет расти.

Сериал «Черкизон. Ад и Рай новой России» создавался на предчувствии тренда на ностальгию по нулевым, а история Черкизовского рынка и его хозяин как раз являются зеркалом того времени. Об этом спецкору НСН рассказал режиссёр проекта и арт-директор News Media Holding Вадим Ватагин на премьерном показе сериала.

«Нам казалось, что пойдет тренд на ностальгию по нулевым, поэтому мы искали какую-то историю из нулевых, и «Черкизон» - это, конечно, самая яркая такая история Москвы того времени. По сути, она является зеркалом той эпохи. Тогда люди могли моментально стать богатыми или все потерять, рисковали жизнью. Через «Черкизон» мы попытались рассказать об этом тяжелом, лихом и ярком времени, а также и о хозяине «Черкизона» Тельмане Исмаилове как об одной из самых ярких фигур в современной истории России. Мы очень надеемся с Володей Тодоровым (продюсер по документальным проектам онлайн-кинотеатра «Okko» прим. НСН), что мы раскачаем этот тренд. Документальное кино должно создаваться, оно должно делаться как игровое кино. В «Черкизоне» есть и драматургия, и напряжение, и человеческие истории», - рассказал он.

Также Ватагин отметил, что в сериале зрители увидят отрывки клипа, снятого его другом, и рассказал, какое впечатление на него произвел Тельман Исмаилов.

«Когда я был юный, мой друг-режиссер снял клип на юбилей Тельмана Исмаилова, отрывки которого как раз будут в фильме. В нем родственники и друзья Исмаилова перепевали «We are the world» Майкла Джексона. И эта песня с переделанным текстом засела мне в голову, еще когда я был студентом. Потом так получилось, что, спустя время, мне удалось встретиться с Исмаиловым. Это энергетически большой человек, становится понятно, почему к нему тянулись люди, почему он такая значимая фигура», - поделился он.

Ранее продюсер по документальным проектам онлайн-кинотеатра «Okko» Владимир Тодоров заявил спецкору НСН, что в массовой культуре еще не прорабатывали коллективную психологическую травму из девяностых, поэтому было принято решение снять именно документальный сериал о Черкизовском рынке, чтобы показать культурный код России.