Фильм «‎Красный шелк»‎ выйдет в Китае

Российско-китайский ретро-детектив "Красный шелк" выйдет в прокат в КНР 6 сентября. Трейлер фильма уже появился на китайских онлайн-платформах, сообщила газета "Цзефан жибао".

Как пишет издание, эта совместная работа способствовала обмену опытом обеих стран в киноиндустрии. Кинолента стала одним из важных совместных проектов Китая и России в рамках перекрестных годов культуры.

Действие картины разворачивается в 1927 году. На Транссибирском экспрессе через всю Россию перевозят секретные документы, которые определят будущее СССР и Китая. Под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики и настоящие головорезы, готовые на все ради документов.

В фильме снялись Милош Бикович, Елена Подкаминская, Глеб Калюжный, а также Чжэн Ханьи и другие китайские актеры. "Красный шелк" был снят на крупнейшей китайской киностудии Hengdian World Studio, а также в Иркутской, Псковской и Ленинградской областях и в Санкт-Петербурге.

Фильм вышел в российский прокат в феврале.