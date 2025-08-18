Стартовали съемки ремейка «Невероятные приключения Шурика» от ТНТ

Телеканал ТНТ объявил о старте производства фильма «Невероятные приключения Шурика». Ремейк культового советского фильма сперва выйдет в кинотеатрах, после чего ленту можно будет посмотреть 31 декабря 2025 года по телевидению.

Сюжет проекта расскажет о Шурике, который сидит на скамейке и рассказывает случайным прохожим невероятную историю любви всей своей жизни: студентки, комсомолки и красавицы Нины. Их встреча начинается в узнаваемых декорациях «Операции «Ы», продолжается в «Служебном романе», развивается в духе «Кавказской пленницы» и неожиданно уходит далеко за пределы знакомых сюжетов.

Режиссёрами проекта выступят Роман Ким и Миша Семичев («Небриллиантовая рука»). Главные роли в фильме сыграют Тимур Батрутдинов (Шурик), Марина Кравец (Нина) и Гарик Мартиросян (Саахов). В фильме также появится множество звёзд российского шоу-бизнеса, включая Сергея Лазарева, Ларису Дoлину и других артистов.