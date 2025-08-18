В РФ покажут «Всеведущего читателя» с Джису из Blackpink

Компания "Вольга" выпустит в российский прокат фэнтези-экшн "Всеведущий читатель" (18+). Это адаптация знаменитой корейской графической веб-новеллы, у которой более 200 миллионов просмотров в интернете.

По сюжету события, описанные в загадочной книге о конце света, начинают сбываться. И остановить апокалипсис может лишь один человек - единственный, кто успел прочитать книгу до конца.

В ролях - звезды дорам Ан Хё Соп и Ли Мин Хо. А также вокалистка группы Blackpink Джису, которая решила вслед за звездой "Белого лотоса" (18+) Лисой попробовать себя на большом экране.

Фильм выйдет в прокат 4 сентября этого года. Помимо многоголосого дубляжа, будет доступна озвучка от студии SoftBox, известной переводами корейских дорам.