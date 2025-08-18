Второй сезон «Дандадана»: график выхода всех серий

В июле на стримингах стартовал второй сезон «Дандадана» — динамичного аниме о призраках, пришельцах и школьниках. Новые серии появляются раз в неделю, по четвергам. «Лента.ру» публикует график график выхода эпизодов.

«Дандадан», 2-й сезон: график выхода серий

Эпизод 1 — 4 июля 2025

Эпизод 2 — 11 июля 2025

Эпизод 3 — 18 июля 2025

Эпизод 4 — 25 июля 2025

Эпизод 5 — 1 августа 2025

Эпизод 6 — 8 августа 2025

Эпизод 7 — 15 августа 2025

Эпизод 8 — 22 августа 2025

Эпизод 9 — 29 августа 2025

Эпизод 10 — 5 сентября 2025

Эпизод 11 — 12 сентября 2025

Эпизод 12 — 19 сентября 2025

О чем сериал

«Дандадан» снят по одноименной манге Юкинобу Тацу, которая выпускается с 2021 года. Сериал стартовал в 2024-м, а продолжение вышло уже спустя год.

В центре сюжета аниме — школьница Момо Аясэ, которая внезапно находит себе друга из параллельного класса, Кена Такакуру. Подростки совсем не похожи друг на друга: Кен мечтает подружиться с пришельцами (за что получает прозвище Конспирун), а Момо верит в призраков. А еще ее бабушка — известный в городе экстрасенс.

В попытке выяснить, кто же прав — Кен с пришельцами или Момо с призраками — старшеклассники заключают пари. Кену предстоит наведаться ночью в заброшенный туннель, где, по слухам, живет призрак. А Момо должна зайти в здание бывшей больницы, где людей якобы похищают пришельцы. Правы оказываются оба: Аясэ похищают инопланетяне, а в Такакуру вселяется дух Турбо-бабки — ёкая из туннеля.

В первом сезоне Момо и Конспирун победили Турбо-бабку и пришельцев, а в конце отправились в гости к другу детства Аясэ — Дзидзи. Он чувствовал в своем доме некую злобную сущность, которая к тому же чуть не погубила его родителей. В продолжении друзьям предстоит встретиться с древним злым духом по имени Злой глаз и узнать тайны местных жителей.