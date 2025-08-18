YouTube хочет получить права на показ премии «Оскар»

Администрация видеохостинга YouTube обсуждает покупку прав на трансляцию премии «Оскар». Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на свои источники в индустрии.

Сейчас права на самую знаменитую кинопремию в мире принадлежат телевизионной группе ABC — соглашение истекает в 2028 году. Последние 50 лет шоу можно было посмотреть лишь на одноимённом канале и партнёрских площадках, однако уже через несколько лет ситуация может измениться. Отмечается, что с покупкой прав на «Оскар» в YouTube планируют укрепиться в статусе ведущей LIVE-платформы. Несколько лет назад сервис в том числе по этой причине выкупил права на показ спортивных трансляций NFL Sunday Ticket.

Следующая церемония вручения премии «Оскар»-2026 состоится в ночь на 16 марта в Лос-Анджелесе.