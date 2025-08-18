Каким получился старт сериала «Чужой: Земля»

2120-й год. Экипаж космического корабля "Ностромо" только готовится к своей экспедиции где-то за кадром. В кадре тем временем терпит крушение другая махина "Вейланд-Ютани" - исследовательское судно, которое зачем-то назвали "Мажино" и уже этим, конечно, обрекли на бесславную гибель. Через несколько минут оно рухнет на Землю в Юго-Восточной Азии, а из разгерметизированных лабораторных отсеков вырвется целая прорва "научных образцов". Включая взрослого ксеноморфа.

Так повелось, что любое кинопоявление Чужого в наши дни обязано сопровождаться двумя вещами. Во-первых, ностальгическими вздохами по фильму Скотта и сиквелу Кэмерона. Во-вторых, коллективным ворчанием о том, насколько сильно бренд помотало впоследствии. Кому-то, например, до сих пор не даёт покоя режиссёрский дебют Финчера. Кто-то считает надругательством над здравым смыслом кроссоверы чёрной зубастой твари с Хищником. Отдельная категория люто ненавидит дилогию "Прометей"/"Завет", где липкий ужас разгромно проиграл то ли библейской, то ли ницшеанской философии. Недавнему "Ромулу" (в целом-то неплохому), наоборот, достаётся за слишком старательное, ремесленное подражание оригиналу. А всем вместе - за самоубийственную глупость персонажей, вечно лезущих куда не надо.

"Чужой: Земля" Ноя Хоули решает последнюю из перечисленных проблем сразу после пролога. У героев сериала - "гибридов" под предводительством Венди (Сидни Чендлер) - биомеханические взрослые тела, в которые пересадили сознание смертельно больных детей. Это автоматически оправдывает их наивность и ребяческое безрассудство при столкновении с неизведанным. Но главное - остроумно расширяет мифологию франшизы. Если всевозможных киборгов и андроидов там уже показывали, то настоящий живой разум, запертый в искусственной оболочке, - действительно интересная модернизация. Хотя про классику никто, разумеется, тоже не забывает, причём шоураннер явно пересматривал и "Бегущего по лезвию". Оттуда скопирован синтетик с платиновой шевелюрой (Тимоти Олифант), флегматично рассуждающий о человеческой природе. Оттуда же позаимствован общий вайб скорее масштабной тягучей антиутопии, нежели страшилки.

Но первоклассной страшилки всё равно достаточно - прежде всего потому, что Чужому в кои-то веки удаётся собственно напугать, а не вызвать омерзение. Он невероятно быстрый и чудовищно агрессивный. Он выкашивает своих жертв толпами и беспощадно разрывает пополам. Он набрал форму идеального убийцы, перестав быть метафорой сексуального насилия - огромная радость для всех, кого утомили грубые урогенитальные аллюзии Феде Альвареса. Плюс к тому у гада подобралась достойная свита, от настойчивых кровососущих сороконожек до кошмарного паука, который крупным планом вылупляется из кошачьей глазницы. И да - CGI-эффекты за редким исключением феноменально хороши: большинство сцен как-то даже обидно видеть на телеэкране, их бы показывать в кино. Налицо тот случай, когда гигантский бюджет (чуть ли не 250 миллионов долларов) отрабатывают до цента.

Впрочем, есть ещё кое-что - расположенное далеко за пределами чисто технических параметров, но притом самое, пожалуй, важное. Выдающиеся произведения про ксеноморфа, наравне с приличными эпизодами его не столь удачных камбэков, отличала пикантная синергия - сплав низкого и высокого, боди-хоррора и антропологического высказывания. Именно это в своё время сделало великой картину Ридли Скотта, позволив ей завоевать любовь как традиционной попкорновой аудитории, так и фанатов "умной" фантастики. Именно этого же сейчас добивается Хоули, который лучше всех на свете (вспомним ранние сезоны "Фарго") умеет пользоваться многосерийным форматом, чтобы масштабировать чужие идеи. И заодно никуда не торопясь обильно дополнить их содержимым собственного поп-культурного багажа.

К слову, багаж теперь упакован особенно плотно. Помимо предсказуемых ретрофутуристических отсылок к сай-фаю 70-х (провода, подсветка, перфокарты), сериал насыщен буквальными цитатами из "Питера Пэна", неожиданно забавными - из винтажных детективов и очень смешными из новостей про причуды современных американских айти-миллиардеров.

С другой стороны, местный Сэм Альтман (Сэмюэл Бленкин) - тот ещё жуткий тип, который запустил стартап по переселению душ не ради спасения умирающих детишек, а, судя по всему, просто из холодного любопытства. Закончится ли всё бунтом против трансгуманизма? Сожрут ли молодого гения злобные инопланетяне? В конце концов, состыкуется ли сюжет с основным каноном, где никакие "гибриды" ни разу не упоминались? На ответы пока нет ни намёка. Но сами по себе вопросы заставляют ждать продолжения.