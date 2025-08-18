В Санкт-Петербурге показали фильм о подвиге ленинградцев

В Санкт-Петербурге, в исторических залах Мариинского дворца, прошел показ документальной картины "Линия соприкосновения". Он посвящен героическому подвигу жителей блокадного Ленинграда и состоялся в рамках программы мероприятий, приуроченных ко Дню окончания Ленинградской битвы. Новую памятную дату закрепили в федеральном законодательстве весной этого года. Теперь 9 августа ежегодно будет напоминать о переломном моменте, когда враг был окончательно отброшен назад.

Фильм стал заключительной частью трилогии "Живая история Кировского района" - проект реализован Центральной библиотечной системой района при поддержке администрации. Первая картина "Рубеж" вышла в 2023 году, вторая "Мы отстояли Ленинград" - в 2024-м. Завершающая лента расширяет границы повествования далеко за пределы одного лишь Кировского района, рассказывая личные истории ветеранов, участников и детей блокады.

В центре - судьбы председателя общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Лидии Шматовой и профессора Санкт-Петербургского государственного университета Михаила Юшкова. Их воспоминания перекликаются с архивными кадрами, документальными свидетельствами, фрагментами спектакля подростковой театральной студии "Александрино" и художественными работами юных петербургских художников.

По словам автора фильма Ирины Ивановой, "Линия соприкосновения - это не только линия фронта, проходившая по Кировскому району в 1941 году. Это след, оставленный войной в сердцах людей, нить, связывающая поколения. От этой связи зависит не только память о подвиге, но и будущее страны".

Как отметили авторы, проект трилогии завершен, продолжения не планируется. Однако у фильма впереди долгая жизнь. Его будут показывать в школах, колледжах и культурных учреждениях, чтобы молодые петербуржцы могли лучше понять цену Победы и ощутить связь с прошлым своего города.

В рамках показа создателям вручили награды за вклад в сохранение исторической памяти. Зрители тепло встретили ленту, а многие отметили, что в ней удалось соединить точность исторического материала с искренней эмоциональной подачей.

Завершилась встреча экскурсией по Мариинскому дворцу - резиденции Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Гостей провели по залам, лестницам и галереям, показали флаги, награды, памятные подарки и портреты из коллекции дворца. Многие экспонаты напрямую связаны с историей города и его роли в годы Великой Отечественной войны.

Организаторы уверены, что такие встречи помогают молодежи прочувствовать атмосферу времени и главное - сохранить живую память о защитниках Ленинграда.