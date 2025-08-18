Прокатчиков призвали фильтровать контент для большого экрана

Фестивальное кино зарабатывает достойную кассу лишь в 30 кинотеатрах России, заявила НСН Елена Хажинская.

© nsn.fm

Российские кинотеатры заинтересованы в сокращении числа релизов, чтобы в широком прокате оставались лишь зрелищные фильмы с высоким кассовым потенциалом, объяснила НСН член совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК), руководитель букинг-агентства «Оптима кино» Елена Хажинская.

С 21 августа в широкий российский прокат выходит музыкальная драма «Рецепт счастья». Полнометражный дебют режиссера Амели Боннен в 2025 году стал фильмом открытия 78-го Каннского кинофестиваля. В центре сюжета — талантливая шеф-повар Сесиль, которая мечтает открыть свой ресторан в Париже. Сердечный приступ отца вынуждает героиню вернуться в родной город, там судьба вновь сталкивает ее с первой любовью – Рафаэлем.

Помимо прочего на большом экране в России на текущей неделе можно будет увидеть несколько фильмов, показанных на фестивале в Торонто. При этом триллер «Эдем» с Джудом Лоу и Аной де Армас, также представленный на фестивале, в России перенесли с августа на 4 сентября. Хажинская допустила, что сборы этих фильмов не превзойдут показатели комедии «Материалистка» с Дакотой Джонсон, Крисом Эвансом и Педро Паскалем. Фильм, представленный в российских кинотеатрах с 19 июня, заработал 383,5 миллиона рублей.

«"Материалистка" - не фестивальное кино, а стандартный ромком с элементами мелодрамы. Ни "Рецепт счастья", ни "Эдем" с Джудом Лоу и Аной де Армас в российском прокате не достигнут результатов "Материалистки". Полагаю, "Рецепт счастья" пройдет финансово почти незаметно, достойных результатов скорее добьется в 20-30 кинотеатрах страны. "Эдем", надеюсь, заработает значительно больше, но смущает, что даже в родных США фильм 22 августа выходит в интернете, а не на большом экране», - заявила она.

Как добавила собеседница НСН, для прибыли кинотеатров было бы лучше, если бы фильмы реже выходили на большом экране, при этом эти релизы обладали бы большим кассовым потенциалом.

«В широком прокате должно быть меньше картин. Если прокатчикам хочется выпускать в наших кинотеатрах очередной фильм, который на родине вышел только в интернете, пусть не расписывают их на 500 копий. Пусть тренируются на 50-100 кинотеатрах. Российский кинопром также необходимо существенно фильтровать. За лето мы увидели достаточно российских комедий, которые не нашли зрителей в наших кинотеатрах. Давайте снимать для широкого проката только большое зрелищное кино, с хорошим маркетингом, остальное посмотрим на телефоне. Авторское, фестивальное, естественно, необходимо, но опять-таки не для широкого проката», - пояснила Хажинская.

Помимо «Рецепта счастья» на текущей неделе в российский прокат выходят и другие фестивальные проекты, показанные в Торонто. Среди них комедия «Она сказала «Да!» со Скарлетт Йоханссон и Сиенной Миллер, также эротический триллер «Девушка Миллера» с Мартином Фрименом и Дженной Ортегой и триллер «Диспетчер» с Лили Джеймс.

Ранее отраслевое издание Cinemaplex написало, что данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС) рисуют тревожную картину состояния кинопроката. По данным СМИ, касса 367 фильмов оказались ниже 100 тысяч рублей, а 9 картин показали нулевые сборы при 895 зрителях. Статистика демонстрирует, что отрасль завалена проектами, которые на коммерческих условиях не находит отклик у зрителя, передает «Радиоточка НСН».