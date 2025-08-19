Рецензия на фильм «Никто 2»

Дежурный сиквел без свежих идей.

Первая часть «Никто» вышла в 2021-м и стала голливудским дебютом Ильи Найшуллера. Это вроде классический боевик, где герой брутально ломал всем лица. Настолько брутально, что драку в автобусе часто включают в топы самых зрелищных в истории. Там не было слишком уж сложной хореографии, но режиссёр цеплял реалистичностью, повышенной жестокостью и тем фактом, что герой тоже страдал. Он пропускал удары, валился на землю, вылетал из окна — и потом через силу поднимался, возвращаясь в бой.

Но также из «Никто» вышла примечательная драма. Часть хронометража боец в исполнении Боба Оденкёрка казался обычным трусом, которого не уважают ни дети, ни он сам. Кто бы мог подумать, что за личиной обывателя прячется элитный убийца в завязке. Он просто устал от крови, поэтому и не лез в драку. То ли нравственное падение, то ли восхождение героя, снова взявшегося за оружие, оставляло необычное послевкусие.

Подноготная персонажа была особенностью фильма, но её нельзя раскрыть дважды. Это не смутило продюсеров, которые одобрили продолжение — уже без Найшуллера на посту режиссёра. Увы, лучше бы семьянина с мрачным прошлым оставили в покое.

«Никто 2»: главное о фильме

«Никто 2»: где смотреть?

15 августа фильм вышел в мировых кинотеатрах. В России неофициальные показы стартуют 21 августа. В цифре «Никто 2» выйдет ориентировочно в сентябре-октябре.

Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Universal.

Никто весь фильм не делает весело

В прошлой части Илья Найшуллер тратил много времени, чтобы пробудить в персонаже демона. Продолжение, которое снял не особо успешный режиссёр Тимо Тьяджанто, посвящено обратной теме — поиску хотя бы минуты покоя в душе Хутча.

В финале оригинала герой сжёг миллионы русской мафии, и теперь должен отработать эти деньги. Как? Естественно, бесконечной вереницей убийств. Вот только семья скучает по миролюбивому Хутчу и жаждет внимания. Поэтому мужчина решает: он вывезет родных на отдых в место, где когда-то был счастливым. Кто бы знал, что тур обернётся новой бойней!

Сюжет «Никто 2» и обсуждать не стоит. Герой пытается расслабиться, но встречает один неприятный триггер за другим. Тут и мерзкие подонки, что поднимают руку на маленькую девочку, и крутые мафиози, что проворачивают тёмные дела. Хутч смотрит на них и чувствует, как закипает его кровь. В итоге начинает с мордобоя и со временем доходит до локального апокалипсиса со взрывами и перестрелками.

Параллельно режиссёр подкидывает не самых харизматичных персонажей, возвращает в сюжет опасных родственников и пытается чем-то удивлять. Получается неважно. Вокруг самого Хутча вообще нет никакой драмы, отныне он просто герой стандартного боевика.

Главная проблема в том, что «Никто 2» шагнул назад в плане экшена. Самих поединков стало кратно больше: Хутч размахивает кулаками, стреляет, взрывает и даже превращает аквапарк в охотничьи угодья с ловушками. Однако ни одна экшен-сцена не дотягивает до знаменитой баталии в автобусе.

Не сказать, что фильм совсем скучно смотреть. В некоторых сценах всё же есть некие искра и надрыв — чего стоит разборка на туристическом корабле. Вот только «Никто 2» отчаянно не хватает стиля. Найшуллер талантливо показывал боль и страдания, делал поединки завораживающими и необычными. Тем временем Тьяджанто любой эпизод опускает до банальщины в духе «герой ломает чужое лицо о стену, балку или игровой автомат».

В условных «Главах государств» от того же Найшуллера экшен тоже не был выдающимся. Но там режиссёр заполнял пустоту яркими персонажами, нестандартными ситуациями и классной музыкой. В новинке ничего подобного нет.

Это обидно, если учитывать каст. Все знают, что Оденкёрк легко справляется с драмой, а Кристофер Ллойд даже банальщину наполнит шармом. Однако актёрам просто негде развернуться. Единственные, кто хоть немного оживляет историю, — брат-самурай и поехавшая злодейка в исполнении Шэрон Стоун. Жаль, что у них минимум экранного времени.

«Никто 2»: стоит ли смотреть?

«Никто 2» оставляет ощущение жвачки. В 90 минут уместили какую-то историю, много драк и уйму персонажей. Увы, всё это не оставляет ни малейшего послевкусия и мгновенно выветривается из головы. Стоит ли тратить на такое время? Не думаю.

Оценка «Никто 2» — 6 из 10

Понравилось

Есть пара неплохих экшен-сцен.

Не понравилось