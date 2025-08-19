Рецензия на фильм «Никто 2»

Никто 2: отзыв, обзор, впечатления, Боб Оденкёрк, где смотреть, дата выхода
Дежурный сиквел без свежих идей.
Первая часть «Никто» вышла в 2021-м и стала голливудским дебютом Ильи Найшуллера. Это вроде классический боевик, где герой брутально ломал всем лица. Настолько брутально, что драку в автобусе часто включают в топы самых зрелищных в истории. Там не было слишком уж сложной хореографии, но режиссёр цеплял реалистичностью, повышенной жестокостью и тем фактом, что герой тоже страдал. Он пропускал удары, валился на землю, вылетал из окна — и потом через силу поднимался, возвращаясь в бой.
Но также из «Никто» вышла примечательная драма. Часть хронометража боец в исполнении Боба Оденкёрка казался обычным трусом, которого не уважают ни дети, ни он сам. Кто бы мог подумать, что за личиной обывателя прячется элитный убийца в завязке. Он просто устал от крови, поэтому и не лез в драку. То ли нравственное падение, то ли восхождение героя, снова взявшегося за оружие, оставляло необычное послевкусие.
Подноготная персонажа была особенностью фильма, но её нельзя раскрыть дважды. Это не смутило продюсеров, которые одобрили продолжение — уже без Найшуллера на посту режиссёра. Увы, лучше бы семьянина с мрачным прошлым оставили в покое.
«Никто 2»: главное о фильме
- Название: «Никто 2» (Nobody 2).
- Режиссёр: Тимо Тьяджанто.
- Актёры: Боб Оденкёрк, Кристофер Ллойд, Конни Нильсен и другие.
- Дата выхода: 15 августа 2025 года.
- Жанр: боевик.
- Страна: США.
«Никто 2»: где смотреть?
15 августа фильм вышел в мировых кинотеатрах. В России неофициальные показы стартуют 21 августа. В цифре «Никто 2» выйдет ориентировочно в сентябре-октябре.
Видео размещено на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат компании Universal.
Никто весь фильм не делает весело
В прошлой части Илья Найшуллер тратил много времени, чтобы пробудить в персонаже демона. Продолжение, которое снял не особо успешный режиссёр Тимо Тьяджанто, посвящено обратной теме — поиску хотя бы минуты покоя в душе Хутча.
В финале оригинала герой сжёг миллионы русской мафии, и теперь должен отработать эти деньги. Как? Естественно, бесконечной вереницей убийств. Вот только семья скучает по миролюбивому Хутчу и жаждет внимания. Поэтому мужчина решает: он вывезет родных на отдых в место, где когда-то был счастливым. Кто бы знал, что тур обернётся новой бойней!
Сюжет «Никто 2» и обсуждать не стоит. Герой пытается расслабиться, но встречает один неприятный триггер за другим. Тут и мерзкие подонки, что поднимают руку на маленькую девочку, и крутые мафиози, что проворачивают тёмные дела. Хутч смотрит на них и чувствует, как закипает его кровь. В итоге начинает с мордобоя и со временем доходит до локального апокалипсиса со взрывами и перестрелками.
Параллельно режиссёр подкидывает не самых харизматичных персонажей, возвращает в сюжет опасных родственников и пытается чем-то удивлять. Получается неважно. Вокруг самого Хутча вообще нет никакой драмы, отныне он просто герой стандартного боевика.
Главная проблема в том, что «Никто 2» шагнул назад в плане экшена. Самих поединков стало кратно больше: Хутч размахивает кулаками, стреляет, взрывает и даже превращает аквапарк в охотничьи угодья с ловушками. Однако ни одна экшен-сцена не дотягивает до знаменитой баталии в автобусе.
Не сказать, что фильм совсем скучно смотреть. В некоторых сценах всё же есть некие искра и надрыв — чего стоит разборка на туристическом корабле. Вот только «Никто 2» отчаянно не хватает стиля. Найшуллер талантливо показывал боль и страдания, делал поединки завораживающими и необычными. Тем временем Тьяджанто любой эпизод опускает до банальщины в духе «герой ломает чужое лицо о стену, балку или игровой автомат».
В условных «Главах государств» от того же Найшуллера экшен тоже не был выдающимся. Но там режиссёр заполнял пустоту яркими персонажами, нестандартными ситуациями и классной музыкой. В новинке ничего подобного нет.
Это обидно, если учитывать каст. Все знают, что Оденкёрк легко справляется с драмой, а Кристофер Ллойд даже банальщину наполнит шармом. Однако актёрам просто негде развернуться. Единственные, кто хоть немного оживляет историю, — брат-самурай и поехавшая злодейка в исполнении Шэрон Стоун. Жаль, что у них минимум экранного времени.
«Никто 2»: стоит ли смотреть?
«Никто 2» оставляет ощущение жвачки. В 90 минут уместили какую-то историю, много драк и уйму персонажей. Увы, всё это не оставляет ни малейшего послевкусия и мгновенно выветривается из головы. Стоит ли тратить на такое время? Не думаю.
Оценка «Никто 2» — 6 из 10
Понравилось
- Есть пара неплохих экшен-сцен.
Не понравилось
- Банальная история
- От драмы не осталось и следа
- Нет экшена уровня драки в автобусе.