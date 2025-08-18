В России покажут боксерский триллер "Вес победы" с Орландо Блумом

В российский прокат 4 сентября выйдет психологический триллер "Вес победы".

В центре сюжета - бывший боксер, мечтающий вернуться на ринг. Однако для начала ему нужно похудеть, чтобы попасть в нужную весовую категорию.

С помощью загадочного тренера он приступает к тренировкам, используя нелегальные средства. Вскоре о себе дают знать побочные эффекты.

В главной роли снялся Орландо Блум, недавно расставшийся после долгих лет отношений с Кэти Перри.

Партнерами Блума по площадке стали двукратный лауреат Канн Джон Туртурро и Катрина Балф, которую зритель мог видеть в "Ford против Ferrari".

В режиссерском кресле - Шон Эллис, на высокобюджетных голливудских проектах до этого не работавший.