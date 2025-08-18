Драмеди «На посошок», показанная в Каннах, выйдет и в РФ

В российский прокат 2 октября выйдет драма с элементами комедии "На посошок" (18+).

Премьера картины состоялась в Каннах. Режиссер Франческо Соссай рассказал, что идея фильма родилась у него после попойки с другом. Обильным возлияниям и путешествиям по окрестностям Венеции посвящена и картина "На посошок".

По сюжету двое друзей отправляются в алкотур, в ходе которого встречают молодого и застенчивого студента-архитектора. Друзья решают научить его веселиться и жить на всю катушку.

В главных ролях - Филиппо Скотти, игравший в "Руке Бога" у Паоло Соррентино, а также Сержо Романо и Пьерпаоло Каповилла.