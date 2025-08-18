«Фантастическая четверка» окончательно потеряла шансы догнать «Супермена»

По итогам четвёртых выходных сборы фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» достигли $ 247 млн в США. Лента опускается всё ниже и ниже в чартах и скоро завершит своё выступление в прокате.

Мировые сборы кинокомикса тем временем добрались до $ 467 млн. За неделю лента добавила в общую копилку всего $ 37 млн, и этот показатель упадёт ещё сильнее на следующих выходных. Таким образом, блокбастер Marvel уже не сможет побороться за супергеройское лидерство в 2025 году — сборы «Супермена» Джеймса Ганна скоро превысят отметку в $ 600 млн.

«Фантастическая четвёрка: Первые шаги» вышла в кино 25 июля. Картина рассказывает об отряде супергероев, обладающих сверхъестественными способностями, которые сыграют важную роль в киновселенной Marvel. Главные роли исполнили Педро Паскаль («Одни из нас»), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).