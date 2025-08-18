Что мешает российским онлайн-кинотеатрам зарабатывать за рубежом

Расширение в приграничные регионы выглядит логичным для российских производителей контента, но у него есть и минусы, заявил НСН Алексей Бырдин.

Центральная Азия является перспективным рынком для российских онлайн-кинотеатров, но им придется активно бороться с пиратством, рассказал глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин в разговоре с НСН.

Холдинг МТС Медиа сообщил о том, что онлайн-кинотеатр KION начинает работу на рынке Кыргызстана. Эксперт отметил, что это логичный шаг, но компании будут активно мешать пираты.

«Выход российских сервисов в страны Центральной Азии начался вполне давно. Это очень органический процесс, потому что там совершенно нет языкового барьера и сформирована понятная местному населению система культурных кодов, по которым снимают российские сериалы. Этот выход просто расширяет границы присутствия и формирует дополнительную выручку. Единственное, что следует отметить, что и рынок Казахстана, и рынок Узбекистана, и рынок Киргизии испытывают очень большую нагрузку и проблемы с пиратством. Местное законодательство и медиасреда только начинают путь к тому, чтобы легальные платные сервисы стали основным источником контента для местных жителей. Здесь коллеги из KION точно столкнутся с определенными вызовами», — подчеркнул он.

