В России выйдет триллер «Ледяной предел» с Юэлем Киннаманом

16 октября компания Global Film выпустит в российский прокат экшен-триллер «Ледяной предел» (Ice Fall) с Юэлем Киннаманом («Немая ярость», «Отряд самоубийц», «Видоизменённый углерод») в главной роли.

В центре сюжета Харлан, который уже много лет бежит от своего прошлого и самого себя. В попытках оградиться от мира он поселился в резервации и стал настоящим отшельником. Но однажды он находит самолёт, потерпевший крушение, а в нём — миллионы долларов. Чтобы остаться в живых с таким сокровищем, Харлану придется пройти огонь и воду, но, возможно, именно навыки из его загадочного прошлого помогут ему выжить!

Также в фильме сыграли номинант на премию «Золотой Глобус» Дэнни Хьюстон («Люди Икс: Начало. Росомаха», «Во всё тяжкое», «Город мечты»), номинант на премию «Оскар» Грэм Грин («Танцующий с волками», «Мэверик», «Ветреная река», «Крепкий орешек 3»), Мартин Сенсмейер («Йеллоустоун», «Мир Дикого Запада») и Кара Джейд Майерс («Убийцы цветочной луны»).

Продюсерами картины выступили Гари и Райан Хэмилтоны, работавшие ранее над триллером «Отель Мумбаи: Противостояние».