Вышел трейлер фильма ужасов «Хороший мальчик» — хоррора от лица собаки

Кинокомпания IFC Films опубликовала большой трейлер фильма ужасов «Хороший мальчик». Премьера хоррора, события которого развернутся от лица собаки, состоится 3 октября.

Видео доступно на YouTube-канале IFC. Права на видео принадлежат IFC.

Лента расскажет о псе по кличке Инди, который переезжает на одинокую ферму вместе со своим хозяином. Однажды он начинает видеть призраков и другие сверхъестественные явления, которые угрожают владельцу питомца Тоду. Теперь Инди предстоит самостоятельно сразиться со злом, чтобы спасти свою семью.

Главные роли в ленте исполнили Ларри Фессенден («Убийцы цветочной луны»), Стюарт Рудин («Молчание ягнят») и сам пёс Инди. Режиссёром «Хорошего мальчика» выступил Бен Леонберг («Медведи открывают огонь»). Сейчас у ленты 95% положительных отзывов от критиков на Rotten Tomatoes — они называют ленту новым взглядом на привычный жанр.