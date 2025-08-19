Кевин Костнер и Джейк Джилленхол сыграют в драмеди «Медовый месяц с Гарри»

Amazon MGM дала зеленый свет фильму «Медовый месяц с Гарри», над которым Голливуд работает уже более 20 лет. Главные роли в картине исполнят Кевин Костнер и Джейк Джилленхол, а сценарий написал создатель сериала «Это мы» Дэн Фогельман.

© Kinobugle.ru

История основана на романе Барта Бейкера и рассказывает о мужчине (Джилленхол), который решает отправиться в свадебное путешествие с будущим тестем (Костнер) после того, как его невеста погибает за два дня до свадьбы.

Фильм имеет долгую и насыщенную историю разработки. Впервые проект был запущен в 2004 году на студии New Line Cinema. К нему приписывались Винс Вон и Джек Николсон. В 2015 году вариант сценария Фогельмана планировался для Брэдали Купера и Роберта Де Ниро, а позже Ник Кассаветис был близок к постановке. Однако все версии так и не дошли до экрана.

Майк Карз, который все это время пытался продавить «Медовым месяцем с Гарри», не сдавался и в итоге перенес проект на Amazon MGM, сохранив сценарий Фогельмана.