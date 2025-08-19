О чем расскажет документальный сериал «Черкизон. Ад и рай новой России»

В онлайн-кинотеатре Okko 19 августа состоится премьера документального проекта «Черкизон. Ад и рай новой России», раскладывающего по полочкам историю рынка, который стал одним из печально известных символов 1990-х. Здесь работали и жили по своим законам десятки диаспор, сюда стекались огромные потоки контрабанды. Это место обросло легендами и мифами об огромных подземельях и пропавших в них без вести людях. «Лента.ру» рассказывает, каким оно предстает в новом сериале.

Черкизон — это такая высыпка. Мусоровоз летел по небу, вдруг открылся у него шлюз и весь мусор высыпался в центре Москвы. И возникло там какое-то шевелящееся, таинственное, полное цвета, краски, зловония и зла явление Александр Проханов

Но вовсе не за мусором изо дня в день слетались на Черкизовский рынок сотни тысяч покупателей.

«Это был один из крупнейших рынков Европы. Сюда приезжали со всего СНГ и из других государств. Он был мощнейшим хабом. Туда шли бесконечные автобусы. Вообще этот рынок жил за счет оптовиков. Розница была так, мелочевкой», — делится бывший оперативный сотрудник ОВД, адвокат Станислав Рыбчинский.

Достать на Черкизовском рынке можно было все, что душа пожелает, — вплоть до наркотиков, оружия и запрещенных услуг. Черкизон называли также маленьким городом, а иногда и — не без причины — государством внутри государства. Здесь работали и жили по своим законам десятки диаспор, сюда стекались огромные потоки контрабанды. Но в первую очередь рынок был центром оптовой продажи одежды, которую туда везли не только из Китая, Турции, Вьетнама и бывших союзных республик, но и из российских регионов, где прозябали построенные в советские времена крупные швейные фабрики. В общей сложности, самая большая в Восточной Европе торговая площадка генерировала миллионы долларов.

«Территория Черкизовского рынка была устроена так, что каждый квадратный метр приносил прибыль», — Станислав Рыбчинский, бывший оперативный сотрудник ОВД, адвокат.

Архитектура этого странного пространства — тема отдельного исследования, обещающего почти пелевинские пейзажи: бомбоубежища, сохранившиеся на территории рынка со времен войны, уходили под землю на несколько этажей вниз. Все это пространство было заполнено ширпотребом.

«Люди жили там годами и не выходили. Там была особая система пропуска, доступа с кодом "свой — чужой"», — рассказывает адвокат Станислав Рыбчинский.

Сериал «Черкизон. Ад и рай новой России» посвящен не просто самому известному в стране рынку — это, скорее, краткий экскурс по экономике и состоянию страны после развала СССР. Экскурс красочный, поскольку у каждого из многочисленных спикеров проекта Okko, среди которых бывшие сотрудники правоохранительных органов, адвокаты, писатели и большие представители шоу-бизнеса, есть собственные воспоминания об этой турбулентной эпохе.

Черкизовский рынок в этом контексте становится эдаким мемориальным узлом

Особенно колоритно звучат воспоминания о владельце Черкизона Тельмане Исмаилове. Целый эпизод выделен на рассказы о том, какие вечеринки проводились в его отеле «Прага», а также отношениям Исмаилова со звездами российской эстрады 1990-х. В съемках серии приняли участие Иосиф Пригожин, Маша Распутина, Лада Дэнс и многие другие знаменитости.

Тельман Исмаилов, как и его рынок — настоящий символ постсоветского капитализма. За свою пеструю карьеру он успел проделать путь от бакинского цеховика и московского челночника до долларового миллиардера и вернуться обратно к статусу первого в России банкрота из списка Forbes. Его империя воплотилась в Черкизовском рынке, обороты денег в котором были просто невообразимы для России 1990-х. Экстравагантность бизнесмена стала легендой: самолет цвета золота, коллекция из 2000 часов, отель Mardan Palace в Турции за 1,4 миллиарда долларов — на его открытии Юрий Лужков перерезал ленточку в компании голливудских звезд. Исмаилова знали как самого щедрого олигарха страны, обожавшего дарить дорогие подарки.

Финал этой истории известен — рынок был снесен, а Исмаилов покинул страну. По словам многих спикеров, уже сама судьба Черкизона — показательный урок для понимания, какими были истоки современной России, кто у них стоял и почему впоследствии в одночасье лишился всего.

