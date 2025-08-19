Появились первые фото со съемок сериала «Я найду тебя»

Появились первые фото со съёмок «Я найду тебя» со звёздами «Аватара» и «Разделения»
Издание The Hollywood Reporter опубликовало первые фото со съёмок сериала «Я найду тебя» со звёздами «Аватара» и «Разделения». Всего в шоу будет восемь эпизодов.
Фото со съёмок
© THR
© THR
© THR
© THR
История посвящена Дэвиду Берроузу, который приговорен к пожизненному заключению за убийство своего сына Мэттью. Мужчина не совершал преступления, но продолжает смиренно нести наказание.
Главную роль исполнит Сэм Уортингтон, известный по роли Джейка Салли во франшизе «Аватар». Вместе с ним сыграют Бритт Лауэр («Разделение»), Майло Вентимилья («Это мы») и Эрин Ричардс («Готэм»).
Даты выхода у сериала «Я найду тебя» пока что нет.