Почему просмотры второго сезона «Уэнсдей» упали на второй неделе

Онлайн-кинотеатр Netflix поделился результатами второго сезона «Уэнсдей» спустя две недели после выхода. Мистический сериал собрал 50 млн просмотров всего за пять дней после релиза, а на второй неделе прибавил в свою копилку ещё 29 млн просмотров.

Таким образом, второй сезон шоу несколько отстаёт от показателей первого сезона. Тогда шоу за вторую неделю собрало 60 млн просмотров — даже больше, чем за дебютную. Относительно вялые показатели второго сезона могут быть связаны с тем, что в этот раз Netflix разделил сезон на две части, из-за чего просмотры шоу несколько упали на фоне доступности всех восьми серий первого сезона.

Вторая половина сезона выйдет 3 сентября — зрителей ждут ещё четыре эпизода. После этого «Уэнсдей» отправится на перерыв в несколько лет, авторы уже работают над третьим сезоном сериала.