Какие фильмы не пройдут проверку на традиционные ценности

В России с 1 марта 2026 года вступает в силу закон о блокировке выдачи прокатного удостоверения фильмам, которые дискредитируют духовно-нравственные ценности. Культуролог и лидер общественной организации «Русская инициатива» Юлия Серебрянская оценила нововведение.

Это не сильно плохо, если фильмы, которые выходили ранее, будут пересматриваться и им будет дана оценка. Потому что если брать фильмы, которые были сделаны 10, 15, 20 лет назад и получили призовые места на фестивалях, я бы, например, пересмотрела с позиции нового закона. Не все, что там сказано, хорошо, — объяснила эксперт.

По ее словам, советские фильмы не вызывают вопросов с точки зрения духовно-нравственных ценностей. Если лента несет в себе важные смыслы, созвучные с настроениями общества, то она находит отклик у людей, считает Серебрянская.

Культуролог выразила убежденность в том, что любимые фильмы россиян будут в порядке, хотя не исключила, что некоторые картины все же стоит пересмотреть с точки зрения нового закона. Однако, по ее словам, это вряд ли станет большой потерей, сообщает «Радио 1».

Депутат Елена Драпеко заявила, что отдельные фильмы режиссера Алексея Балабанова могут быть подвергнуты цензуре или полностью исключены из проката. По ее словам, некоторые картины могут попасть под закон о запрете фильмов, не соответствующих духовно-нравственным ценностям. Какие еще фильмы могут попасть под запрет по этой логике и почему не стоит применять новую этику к старым работам, разбиралась «Вечерняя Москва».