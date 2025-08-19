Сериал "Ужастики" закрыт после второго сезона
Студия Disney закрыла сериал "Ужастики" ("Мурашки", Goosebumps) после второго сезона. Впрочем, источники издания Variety не исключают, что творчество Роберта Лоуренса Стайна ещё появится на большом или малом экране - отвечавшая за производство шоу Sony Pictures Television может подыскать ему новый дом.
В центре сюжета второго сезона "Ужастиков" была история близнецов Сеси и Девина, отправившихся в дальнее путешествие с целью расследовать преступление тридцатилетней давности.
Постановкой занимались Стив Бойум ("Пацаны") и Роб Леттерман ("Покемон. Детектив Пикачу"). Последний также выступил автором сценария совместно с Николасом Столлером ("Всегда говори "ДА"). Роли исполнили Дэвид Швиммер ("Друзья"), Анна Ортис ("Дурнушка"), Изабелла Феррейра ("Серая материя") и другие.
Оригинальный книжный цикл Р. Л. Стайна насчитывает более 400 миллионов проданных экземпляров - в основную серию входят более 60 книг (вместе с ответвлениями их больше 200).
С 1995 по 1997 год в Канаде демонстрировался одноимённый сериал-антология, признанный в итоге культовым, в 2015 году Леттерман снял американский фильм с Джеком Блэком, три года спустя появился сиквел с Венди Маклендон-Кови ("Миссия: Неадекватна").
В первом сезоне обновлённых "Ужастиков", вышедшем в 2023 году, сыграли Джастин Лонг, Рэйчел Харрис и Роб Хюбель. Год спустя шоу было продлено на второй сезон.