Фильм «Миссия невыполнима 8» вышел в онлайне

Сегодня фильм «Миссия невыполнима: Финальная расплата» вышел в онлайне. Цифровой релиз картины состоялся на Prime Video и других зарубежных стриминговых площадках.

Восьмая «Миссия невыполнима» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность».

Восьмой фильм легендарной серии шпионских боевиков с Томом Крузом показал не очень удачный результат в прокате. Лента смогла заработать $ 589 млн при бюджете около $ 400 млн — не помог даже статус большого финала культовой франшизы.