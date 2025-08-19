Завершились съемки третьего сезона «Вампиров средней полосы»

Съемки третьего сезона "Вампиров средней полосы", который станет финальным, завершились на днях в Москве. "РГ" публикует новые фотографии с площадки.

© Российская Газета

Съемки проходили с мая по август в Москве, а финальный их блок пришелся на одну из самых узнаваемых локаций - квартиру вампиров в Смоленске, которую традиционно снимают в историческом здании на Покровском бульваре. Поэтому прощание с "вампирским домом" было особенно эмоциональным.

"Я уходил с чувством грусти и огромной любви к партнерам, к материалу, с которыми посчастливилось работать. Я бросил монетку в квартире на Покровском бульваре, где живут наши смоленские вампиры, в надежде туда вернуться. Именно поэтому я ничего не брал на память со съемок, - поделился Юрий Стоянов, бессменный исполнитель роли деда Славы. - В этот день была практически вся наша семья, и каждого человека провожали песней, слова которой написал один из сценаристов сериала, а музыкой поделился искусственный интеллект. Это было очень здорово, трогательно и порой даже до слез".

"Уходила с теплыми чувствами, слезами на глазах и с ощущением, что все-таки это не конец. Всем нам хочется верить, что эта история будет жить дальше. Самый трогательный момент - когда съемочная группа с нами прощалась. Ребята записали песни, посвященные каждому из нас и нашим персонажам. А я подарила Паше Харланчуку походные шахматы, которыми он увлекается, а он мне - очень крутую книгу по шахматам "Моя система" Арона Нимцовича. Теперь эта игра будет ассоциироваться с нашими вампирами", - говорит Анастасия Стежко, исполнившая роль Аннушки.

Напомним, о чем будет сезон. Семья деда Славы получает намек от Бориса Феликсовича: он еще попьет у них крови - на этом закончилась вторая часть. Ставки растут: в городе начинают пропадать люди, и подозрение падает на вампирское семейство. Графиня Ольга вот-вот родит необычного младенца, но Барановский слишком увлечен новым статусом вампира, чтобы заметить странности в течении беременности - их видит только Жан. В ряду Хранителей разлад: Костик не справляется с обязанностями, но у его матери есть свой план на этот счет. Пока Аннушка продолжает хранить секрет от Усачева, Влад пытается отвести внимание Бориса от смоленских - но опытного вампира не проведешь. На скрытой от внешнего мира уральской ферме не готовы мириться с тем, что кто-то живет совсем по другим правилам. Грядет битва, равной которой еще не было. Или у деда Славы все же получится решить проблему бескровно, как только он умеет?